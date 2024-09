Habeck defende que o governo facilite o financiamento inicial para a expansão da rede.

O Ministro da Economia Alemão, Robert Habeck, está defendendo que o governo alemão financie antecipadamente a expansão das redes de energia. Esses investimentos, como ele destacou durante uma visita à usina siderúrgica elétrica Georgsmarienhütte, não são apenas para o futuro próximo, mas tarefas para as gerações futuras. Ele enfatizou a necessidade de espalhar esses custos ao longo do tempo, sugerindo que o uso de dinheiro do estado para financiar esses custos antecipadamente reduziria as taxas de rede agora. O político verde declarou seu apoio a esse plano, que ele havia planejado antes da decisão do tribunal constitucional sobre o orçamento federal. No entanto, ele reconheceu que a organização dos fundos precisará ser ajustada.

A expansão das redes de energia, principalmente do norte para o sul, é necessária para levar a energia eólica às regiões industriais do oeste e do sul. Os custos dessa expansão são repassados aos preços da eletricidade, o que tem causado um aumento significativo recentemente e é previsto que continue a aumentar. Nas casas particulares, as taxas de rede representam cerca de um quarto do preço da eletricidade, mas em indústrias como a Georgsmarienhütte, elas ultrapassam 50%.

"Isso está minando nossa base", lamentou Alexander Becker, CEO da Georgsmarienhütte. Ele observou que uma parte considerável dos investimentos planejados não pode ser implementada devido a essas taxas de rede em aumento, uma tendência que ele prevê que continuará. "Precisamos urgentemente de alívio das taxas de rede", ele enfatizou, alertando que a empresa continuará a perder competitividade sem isso.

A usina siderúrgica elétrica Georgsmarienhütte, que substituiu fornos a carvão por um forno de arco elétrico em 1994 usando seus próprios fundos, consome atualmente tanta eletricidade quanto toda a cidade vizinha de Osnabrück. A planta produz aço a partir de sucata e o refina ainda mais. Para a chamada refinação, uma nova planta foi posta em operação no início do ano, usando eletricidade renovável em vez de gás natural. Outra planta, financiada pelo Ministério da Economia, deve entrar em operação até o final de 2026. A Georgsmarienhütte gera cerca de dois bilhões de euros em vendas com 6.000 empregados em 50 países.

Os preços da energia em aumento, principalmente devido ao aumento das taxas de rede, estão causando uma pressão significativa em indústrias como a Georgsmarienhütte. O plano de Habeck para financiar antecipadamente a expansão das redes de energia poderia potencialmente reduzir essas taxas de rede e proporcionar alívio.

