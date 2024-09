Há uma tendência crescente de crianças a desenvolver miopia.

Aproximadamente um terço dos jovens em todo o mundo ATUALMENTE luta contra a miopia, e esse problema está aumentando a uma taxa preocupante. Até 2050, o número de crianças e adolescentes que lidam com a miopia pode chegar a um impressionante 740 milhões, de acordo com uma equipe de pesquisadores da Universidade Sun Yat-sen, em Guangzhou, China, no "British Journal of Ophthalmology". Isso equivale a cerca de 40% das crianças e adolescentes em todo o mundo com 5 anos ou mais.

A equipe, liderada por Yajun Chen, analisou inquéritos e relatórios governamentais de 50 países ao redor do mundo. Sua pesquisa incluiu dados de mais de 5,4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos, dos quais mais de 1,9 milhão eram míopes.

A miopia geralmente se desenvolve durante a infância, quando objetos distantes parecem borrados. Embora os genes possam jogar um papel, os especialistas associam o recente aumento às mudanças no comportamento, como o aumento do tempo interno e o uso de tela.

Variações por Idade e Gênero

A frequência da miopia viu um crescimento significativo entre 1990 e 2023. Embora a proporção de crianças e adolescentes afetados tenha permanecido relativamente estável em 24 a 25% entre 1990 e 2010, a tendência aumentou nos anos seguintes. Em 2023, 36% das crianças e adolescentes eram míopes.

Há também disparidades baseadas no sexo. As meninas são ligeiramente mais sensíveis à miopia do que os meninos, o que os pesquisadores atribuem ao fato de as meninas passarem menos tempo ao ar livre e mais tempo concentradas em objetos mais próximos. A educação mais longa e a residência em áreas urbanas também aumentam as chances de miopia.

Preocupação Global

A miopia pode se tornar um "desafio de saúde global" no futuro, alerta o estudo. Os países com menor e médio rendimento per capita devem enfrentar um aumento mais substancial do que os países com maior rendimento per capita. Em particular, a Ásia é prevista para ter a maior prevalência, alcançando 69% em 2050.

A miopia foi mais prevalente entre 1990 e 2023 no Japão e na Coreia do Sul, afetando quase 86 e 74% da população, respectivamente. A Rússia, Cingapura e a China também enfrentaram taxas altas, com 46%, 44% e 41%, respectivamente. Os pesquisadores registraram miopia com menos frequência em vários países africanos, como Uganda e Burkina Faso, com apenas 1,3%, respectivamente. No Paraguai, menos de 1% das crianças e adolescentes foram afetados, de acordo com o estudo.

Crianças em todo o mundo são particularmente afetadas pelo aumento da miopia, representando uma parte significativa dos 740 milhões de indivíduos com miopia previstos para 2050. As meninas, devido ao fato de passarem menos tempo ao ar livre e mais tempo concentradas em objetos mais próximos, são mais suscetíveis à miopia do que os meninos.

Leia também: