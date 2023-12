Há uma escassez de jogadoras negras no LPGA Tour. Esta mulher quer que isso mude

Voltou-se para o golfe, mas ficou imediatamente impressionada com a falta de diversidade. Por isso, desde que Perry pegou no seu primeiro par de tacos em 2013, a sua missão tem sido colmatar as lacunas de acesso ao desporto.

Fundada em 1950, a Ladies Professional Golf Association (LPGA) é uma das mais antigas associações desportivas profissionais femininas. Mas, historicamente, a LPGA tem-se debatido com a falta de diversidade e inclusão no desporto.

Foi preciso pouco mais de uma década para que a primeira jogadora negra, Althea Gibson, se juntasse ao circuito. Catorze anos mais tarde, Nancy Lopez seguiu o exemplo, tornando-se a primeira jogadora hispânica a competir no LPGA Tour.

Desde 1950, apenas oito jogadoras negras foram membros a tempo inteiro na história do LPGA Tour, segundo a organização.

O LPGA diz que a maioria dos seus torneios tem cerca de 100 a 120 jogadores e que os campos se baseiam numa "Lista de prioridades".

Os jogadores que se encontram entre os 150 primeiros são geralmente considerados a tempo inteiro, uma vez que entram na maioria dos eventos, confirmou a LPGA à CNN Sport.

Dos mais de 530 membros do LPGA Tour, cerca de 220 dos quais são competidores activos, há apenas uma jogadora negra com inscrição a tempo inteiro - Mariah Stackhouse - confirmou a LPGA à CNN. Stackhouse é a número 127 na lista de prioridades da LPGA para 2021.

"Existem várias formas de ganhar a qualidade de membro do LPGA Tour, incluindo ganhar um evento, avançar através da nossa Qualifying Series, avançar a partir do nosso tour de desenvolvimento ou ganhar uma certa quantia de dinheiro num determinado ano", acrescentou o LPGA.

Entretanto, nos Tours LPGA e Symetra combinados, apenas 2% das jogadoras são negras, em comparação com 55% das concorrentes brancas, de acordo com as estatísticas fornecidas pela LPGA.

A organização disse à CNN: "Estamos empenhados a longo prazo em mudar a face do golfe, tornando o desporto que amamos mais diversificado, acessível e inclusivo".

Estão a ser feitos esforços para aumentar a diversidade do desporto desde o nível de iniciação, mas os dados da National Golf Foundation mostram que entre os juniores que jogaram pela primeira vez num campo de golfe em 2019, cerca de 36% eram raparigas e pouco mais de um quarto eram "não caucasianos".

Um jogo de base

Perry criou a Women Of Color Golf (WOCG), uma organização sem fins lucrativos liderada por negros, sediada na Flórida, para "aumentar a diversidade e a inclusão no desporto do golfe para mulheres e raparigas". Até agora, já deu formação a 600 mulheres e raparigas de minorias étnicas

"Percebi que tinha de fazer uma mudança para as mulheres e raparigas que estavam atrás de mim", disse Perry, que vem de um legado de agentes de mudança.

Em 1992, a sua mãe tornou-se a primeira mulher negra eleita para o Conselho Escolar do Condado de Hillsborough, acabando por ser eleita presidente três anos mais tarde. Antes disso, a sua avó foi educadora e líder dos direitos civis em Tampa, na Florida.

"Nunca tive de aprender a história dos negros num livro. Eles estavam sentados à minha mesa de jantar a contar-me as histórias", diz Perry.

Foi o empenhamento da sua família na luta pela igualdade que inspirou a sua dedicação ao serviço comunitário.

"Vi como é a luta. Sempre fomos defensores da justiça social", diz ela.

Perry diz que uma das maiores barreiras ao golfe é o custo. A formação, o treino, as viagens e os green fees não são baratos.

"Se o rendimento médio de um afro-americano é de cerca de 45.000 dólares, o golfe não vai estar no radar. Mas podemos pegar numa bola de basquetebol, podemos pegar numa bola de futebol americano, e só nos custa um par de ténis para correr em pista", afirma.

O ónus da representação

Shasta Averyhardt é uma golfista profissional negra de 35 anos, residente em Sarasota, na Florida, que diz que não teria entrado no LPGA ou no Symetra Tour sem o apoio financeiro dos pais.

Shasta Averyhardt joga uma tacada no Symetra Tour durante a segunda ronda do Volvik Championship no Palmer Course no Reunion Resort na Florida em 2013.

Tal como Perry, ela sublinha que as obrigações económicas do desporto podem ser pesadas. "É preciso ter alguém connosco que esteja totalmente empenhado e que nos incentive, porque não o conseguimos fazer sozinhos", afirma à CNN.

Como jogadora de golfe de nível júnior, foi criada ao abrigo de programas que lhe davam acesso a clubes de campo exclusivos.

Mas, diz ela, desde tenra idade era frequentemente uma das poucas jogadoras negras no campo, algo que se estendeu à sua carreira profissional. Em 2010, Averyhardt tornou-se a quarta golfista negra a jogar no LPGA Tour, estreando-se em 2011.

Na altura, a pressão das expectativas era assustadora, mas o peso da representação era ainda maior. "Estava a debater-me com a dificuldade de conseguir eliminar toda a conversa", afirma.

Tinha consciência da história que estava a fazer ao seguir as pisadas de grandes nomes como Althea Gibson e Renee Powell, a segunda mulher negra a jogar no circuito, mas a sua principal prioridade era obter bons resultados para poder continuar a financiar a sua viagem.

"No início, achei que era realmente injusto ter esse fardo e não ser apoiada com o dinheiro necessário para ser bem sucedida", afirma.

Campeões da visibilidade

Depois de um breve período longe do golfe, Averyhardt voltou a entrar na arena em 2017.

Na altura, estava na Flórida e deparou-se com a organização Perry's, descobrindo que a declaração de missão lhe agradava imediatamente.

Averyhardt tornou-se embaixadora durante um ano e foi paga para falar em aulas programadas para mulheres e raparigas, na esperança de que a sua visibilidade ajudasse a desenvolver a missão do grupo.

Stackhouse é uma jogadora de golfe profissional de 27 anos que vive em Atlanta, Geórgia. Considera Averyhardt uma das suas melhores amigas e uma inspiração tanto dentro como fora do campo.

Stackhouse é a única jogadora negra a tempo inteiro da LPGA, um feito que, segundo ela, foi especialmente desafiante durante o seu ano de estreia em 2017.

Ela atribui o mérito ao seu caddy na altura, Abimbola "Bebe" Olakanye, por lhe ter dado o apoio de que precisava para ultrapassar a época. Olakanye nasceu na Nigéria e mudou-se para a Florida na adolescência.

"Da mesma forma que eu me sentia sozinha, ele teve definitivamente essas experiências como caddy negro. O tipo esteve sempre ao meu lado e ajudou a tornar a transição muito mais suave", afirma.

Quando era júnior, o pai de Stackhouse certificou-se de que ela estava rodeada de outros jogadores de golfe negros, introduzindo-a em programas locais de verão na zona sul de Atlanta.

Eles estruturaram o meu crescimento de forma a que eu nunca me sentisse "excluída", porque sempre vi muitos outros miúdos negros a jogar nesses programas", afirma.

"Penso que é extremamente importante que todos os espaços representem o mundo em que vivemos. Se estivermos num espaço como o golfe, que é sinónimo de afluência e riqueza, e só virmos pessoas que se parecem connosco, algo está errado", acrescenta Stackhouse.

Para além dos programas de igualdade de acesso, Averyhardt acredita que as jovens raparigas terão mais probabilidades de começar a jogar golfe se virem jogadoras que se pareçam com elas, algo que ela espera defender através da sua própria visibilidade.

"Quero que elas se sintam capacitadas e inspiradas quando me virem a jogar no campo, que se sintam exatamente da mesma forma que eu me sentia quando via o Tiger Woods jogar", afirma Averyhardt.

'Quando um ganha, todos ganhamos'

No auge dos protestos Black Lives Matter no verão passado, ambos os jogadores puderam apoiar-se nos seus círculos sociais, o que reforçou o seu sentido de comunidade dentro e fora do campo.

"Se há algo que resultou do movimento do verão passado, em termos do espaço em que me encontro como golfista profissional, foi a proximidade que nos trouxe. Conseguimos entender-nos especificamente de uma forma que mais ninguém conseguiu", diz Stackhouse.

Averyhardt concorda. "Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, juntámo-nos. Há uma ligação tácita que nos faz saber que este é um espaço seguro. Não tive isso durante anos", diz ela.

"Todos nós queremos que os outros prosperem e tenham sucesso, por isso vamos fazer tudo o que pudermos para nos ajudarmos uns aos outros. Quando um ganha, todos nós ganhamos", acrescenta.

Tirar força da comunidade

Sandra Braham é membro da comunidade WOCG há quase três anos e diz que fazer parte do coletivo tem sido fundamental para o seu prazer de jogar golfe.

"O golfe mudou a minha vida. As pessoas estão a começar a ver-nos e a querer que estejamos presentes, porque está a ajudar as mulheres de cor a começar a jogar e isso é importante", afirmou Braham.

Tendo criado uma comunidade de mulheres e raparigas que se apoiaram umas nas outras para obter apoio dentro e fora do campo, Perry quer agora alargar o seu alcance.

Nesta primavera, irá utilizar uma subvenção de 30 000 dólares atribuída pelo PGA Tour para levar o seu programa de mentoria, Girls On the Green Tee (GOTGT), a escolas carenciadas da Florida.

A iniciativa introduz as raparigas com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos no jogo através de orientação, jogo no campo e eventos de contacto.

Até agora, o programa tem funcionado no The Center 4 Girls em Tampa. Em março deste ano, entrará em vigor na Clemmie Ross James Elementary e na Doris Ross Reddick Elementary, escolas que receberam o nome da avó e da mãe de Perry, respetivamente, para honrar o seu trabalho como educadoras e activistas pioneiras.

Desde ouvir as histórias da sua família à mesa da sala de jantar até homenagear o seu trabalho de justiça social através da WOCG, Perry diz que tudo se tornou num círculo completo.

"Esse legado está a ser levado por nós, servindo de exemplo, retribuindo realmente à nossa comunidade. Cada vez que vejo uma jovem balançar um taco, sei que todo o seu mundo se abriu."

*Este artigo foi atualizado para esclarecer que o subsídio foi atribuído pelo PGA Tour.

Fonte: edition.cnn.com