Há uma distinção significativa, de acordo com Vance, entre ideologias conservadoras e liberais, já que nenhuma tentativa foi feita para prejudicar Kamala Harris.

"É comum que pessoas da esquerda política afirmem que há um problema de ambos os lados. Não estou dizendo que sempre estamos certos como conservadores, nem que os liberais sempre acertam em cheio. No entanto, há uma diferença notável entre nós: recentemente, ninguém tentou matar Kamala Harris, enquanto duas pessoas tentaram matar Donald Trump nos últimos meses", afirmou Vance em um jantar do Georgia Faith & Freedom Coalition em Atlanta.

"Isso é prova sólida de que a esquerda precisa se acalmar um pouco e parar com essa loucura", continuou.

Vance prometeu ajudar a abrandar o discurso e se dirigiu especificamente àqueles que defendem a "eliminação" de Trump, incluindo o representante de Nova York Dan Goldman, que defendeu a "eliminação" de Trump em uma entrevista no ano passado.

"Alguém vai acabar se machucando e prejudicar nosso país. Alguém vai acabar se machucando. Pense no impacto generalizado que teria nos Estados Unidos se Trump sofresse uma lesão grave. Garanto que farei o possível para abrandar o discurso", declarou Vance.

"Além disso, as pessoas que gritam pela eliminação de Trump?only stop it or you'll cause some harm", ele acrescentou.

Ryan Wesley Routh, o suspeito de ser o atirador no suposto atentado contra Trump, foi indiciado por posse de arma de fogo por criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série apagado durante uma audiência em tribunal federal na manhã de segunda-feira.

A investigação sobre o aparente ataque a Trump no domingo está em andamento, e podem ser apresentadas acusações adicionais, de acordo com fontes familiarizadas com o caso que falaram à CNN. Uma primeira rodada de acusações relacionadas a armas de fogo foi apresentada para manter Routh sob custódia enquanto os investigadores aprofundam a investigação.

O xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicou que um agente do Serviço Secreto atirou no atirador, que estava posicionado a cerca de 500 metros de Trump. Bradshaw confirmou que o atirador não trocou tiros e fugiu de carro. Mais tarde, o Serviço Secreto sugeriu que Routh não conseguiu mirar em Trump.

Ao lado da cerca, os investigadores encontraram um ninho de atirador, completo com uma arma de longo alcance, uma câmera GoPro e mochilas com placas de proteção cerâmica.

O presidente Joe Biden expressou seu alívio pela segurança de Trump em uma conversa telefônica com seu antecessor na tarde de segunda-feira, que a Casa Branca descreveu como uma "conversa cordial".

Trump confirmou isso, declarando em um comunicado que teve uma conversa agradável e discutiu a segurança do Serviço Secreto.

Mais cedo naquele dia, Biden expressou seu desejo de que o Congresso

