'Há um espírito aqui': Exposição ilumina a "Pequena Lagos" de Londres

Os autocarros percorrem a movimentada Rye Lane, repleta de pessoas a ver as lojas ao som de ritmos afrobeat. A cada esquina, as paredes de tijolo são pintadas com pinceladas arrojadas de arte de rua, a sua vibração competindo com as montras das mercearias carregadas de frutas e legumes e caixas de bananas empilhadas. Durante décadas, a comunidade multicultural de Peckham tem sido um destino para os nigerianos que se mudam para o estrangeiro - de tal forma que ganhou a alcunha de "Little Lagos".

"Há aqui um espírito", diz o cineasta Adeyemi Michael, nascido em Lagos e criado em Peckham. Quando estava a crescer, Michael subia de skate a Peckham Rye para fazer compras para a mãe e diz que se sentiu abraçado pela comunidade nigeriana. "A rua principal reflecte a minha experiência de crescimento como nigeriano nascido no sul de Londres", recorda.

"Atualmente, tenho-me deslocado muito", acrescentou Michael. "Sempre que volto, encontro-me com a alma desta zona e com as pessoas que ainda cá estão, a maioria das quais são imigrantes e pessoas de diferentes origens."

Agora, este canto da relação de Londres com a diáspora nigeriana está a ser explorado numa nova exposição, "Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes".

Lagos, Peckham, Repetir

Realizada na South London Gallery, a exposição inclui escultura, instalação, fotografia e filme. Ao entrar, será recebido pelos sons distantes e agitados das ruas da maior cidade da Nigéria. Desde os carros a tocar as buzinas até aos condutores de autocarros a anunciar os seus percursos, a paisagem sonora ambiente é obra de Emeka Ogboh, um dos 13 artistas nigerianos e nigerianos britânicos apresentados na exposição.

A exposição é co-curada por Folakunle Oshun, um artista que fundou a Bienal de Lagos, uma plataforma sem fins lucrativos que apoia a arte contemporânea na cidade.

Oshun passou a maior parte da sua infância na Nigéria, mas durante grande parte da última década viveu e trabalhou em Berlim e Paris. Nos últimos oito meses, porém, mergulhou em Peckham e na sua comunidade nigeriana britânica, para ver como Little Lagos construiu a sua identidade desde a independência da Nigéria da Grã-Bretanha, em 1960.

"É preciso ir ao início da história de como os nigerianos fizeram de Peckham o seu lar", disse Oshun à CNN.

"Em todo o mundo há migração, há sempre bolsas onde as pessoas se agrupam devido aos valores que partilham, à tradição e, neste contexto, diria que há também um elemento económico."

Para Oshun, é um enorme orgulho contar a história da diáspora nigeriana: "Durante demasiado tempo, as comunidades migrantes no Reino Unido foram sempre relegadas para segundo plano. Para esta exposição, era muito importante dar voz aos artistas e criar uma exposição que fosse muito poderosa para os próximos anos".

Margot Heller, directora da South London Gallery, afirmou que a exposição utiliza Lagos como ponto de entrada para analisar questões mais amplas relacionadas com a migração, a mudança de sentidos de identidade e a ideia de casa.

Margot Heller explicou que, nas últimas décadas, se registou um crescimento significativo da comunidade nigeriana de Peckham, que surgiu em vagas ao longo dos anos 70, 80 e 90, com pessoas a comprar propriedades e a criar empresas.

"Peckham tornou-se conhecida como uma espécie de segunda casa para as pessoas da Nigéria que visitavam o Reino Unido", diz ela. "Algumas delas ficaram e outras regressaram, o que faz parte do conceito da exposição".

'É uma declaração'

Uma nigeriana que ficou é a mãe de Michael. Ela é a estrela da sua curta-metragem "Entitled", que é apresentada na exposição.

Vestida com um laço de cabeça gele e roupa tradicional, é filmada orgulhosamente montada num cavalo a cavalgar pelas ruas de Peckham Rye numa manhã bem cedo.

Inicialmente, "Entitled" nasceu da frustração, explicou Michael. Sentiu que a sua mãe estava a ser posta de lado num emprego em que trabalhou durante 25 anos, por ser uma imigrante nigeriana de primeira geração.

Começou a olhar para as imagens napoleónicas de pessoas consideradas conquistadoras e pesquisou Frederich Lugard, que promoveu o imperialismo britânico na África Ocidental e Oriental. Michael queria retratar a sua mãe como tendo o mesmo tipo de poder, com as roupas da sua herança Yoruba (um dos três maiores grupos étnicos da Nigéria).

"Quando se vê a minha mãe vestida com roupas tradicionais iorubás num cavalo em Peckham, é uma afirmação", disse ele. "Fi-lo por ela e também por outras pessoas - significa algo."

Tal como o trabalho de Michael é profundamente pessoal, ele disse que as outras peças da exposição são igualmente significativas para os seus criadores.

A escultura lúdica da artista Temitayo Ogunbiyi, concebida para os visitantes interagirem, foi inspirada na rota de voo de Lagos para Londres, bem como nas plantas que encontrou na cidade nigeriana.

O nomeado para o Prémio Turner, Yinka Shonibare, aparece com a sua obra "Diary of a Victorian Dandy" (1998), que reflecte em parte a sua própria vida como homem negro que vive com uma deficiência física.

"São obras bastante pessoais, especificamente sobre a cultura nigeriana, a relação do artista com a Nigéria e o que significa ser nigeriano", afirma Michael.

"Peckham nunca foi uma zona para onde as pessoas quisessem ir, mas agora vê-se e é incrível", acrescentou. "As pessoas são quem são sem vergonha nenhuma".

"Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes" está patente até 29 de outubro de 2023 na South London Gallery.

