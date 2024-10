Há quase 30 anos, Ellen identificou-se publicamente como gay, alterando significativamente o panorama da televisão.

A excitação atingiu o auge à medida que a data do programa se aproximava. Um rascunho não revelado do show apareceu online antecipadamente. O comediante deu dicas sobre o lançamento em aparições na mídia. Ellen própria graçou a capa da revista Time algumas semanas antes do programa ir ao ar. Então, quando chegou a hora de "O Episódio do Cão" ir ao ar, os espectadores mal conseguiam conter a impaciência, ansiosos para ouvir Ellen Morgan pronunciar aquelas duas palavras transformadoras.

Eles ainda estavam prestes a uma surpresa. No início do episódio, os amigos de Ellen ficaram inquietos, instando-a a sair do banheiro.

"Ellen, você vai sair ou o quê?"

"Pare de nos fazer de bobos e saia logo!"

Ellen espiou a cabeça atrás de uma porta, exasperada com a impaciência de seus amigos.

"O que é todo esse alvoroço, ainda tenho uma hora!" ela riu.

O episódio estava cheio de humor irônico, uma hora inteira de duração, transbordando de alusões à identidade sexual de Ellen. Antes de "O Episódio do Cão", seu personagem raramente se envolvia em romance e evitava tentativas de namoro, desafiando os tropos convencionais de sitcoms e irritando executivos da rede. O episódio supostamente deve seu nome a um comentário feito pelo CEO da Disney, Michael Eisner, sugerindo que, se Ellen não namorasse homens, ela poderia pelo menos adotar um cachorro como compromisso.

Ellen Morgan nunca acabou ficando com aquele cachorro, mas o episódio deixou uma marca indelével na história da televisão. Ellen se tornou um dos primeiros personagens principais abertamente gays na TV, e a influência de "O Episódio do Cão" foi amplamente analisada em numerosos artigos acadêmicos desde sua estreia. Seu impacto inspirou futuras sitcoms de sucesso, como "Will & Grace" e "Modern Family", que apresentam protagonistas gays.

Dava Savel, co-showrunner da quarta temporada de "Ellen", escreveu vários episódios de televisão ao longo de sua carreira e ainda busca a "magia" que testemunhou em "O Episódio do Cão".

"Eu acho que o episódio realmente atingiu um ponto muito sensível no país", disse ela à CNN. "Foi isso que o tornou bem-sucedido - porque era real."

A Criação de "O Episódio do Cão"

A criação de "O Episódio do Cão" começou com Ellen própria.

Ela convidou os escritores para jantar antes do início da quarta temporada e declarou que queria que seu personagem, Ellen Morgan, revelasse sua sexualidade (embora seus colegas na época já estivessem cientes de sua sexualidade).

"Tudo começou com ela, querendo ser verdadeira consigo mesma", disse Savel. "Imagine não poder ser você mesmo - 'meu personagem é assim, mas eu sou assim'. Frequentemente, os personagens se fundem à pessoa que os interpreta e vice-versa."

Após a aprovação do executivo da Disney TV, Dean Valentine, Savel e seus co-escritores embarcaram em uma aventura, entrevistando escritores e membros do elenco gays de "Ellen" sobre suas próprias histórias de revelação. Foi uma empreitada arriscada, mas os escritores estavam ansiosos para explorar essa nova direção para o personagem de Ellen, levando-a rumo ao autoconhecimento.

"Isso foi um personagem estabelecido em um programa proeminente - um dos maiores programas na época - e ou ia funcionar, ou ia falhar", disse Savel.

Os escritores pediram certas condições à ABC: o episódio teria que durar uma hora e deveria ir ao ar durante a "semana de medição", a semana em que as redes determinam as taxas de publicidade com base na audiência, já que os episódios exibidos nesse período costumam receber classificações mais altas. A revelação de Ellen não poderia parecer uma mera estratégia publicitária, acrescentou Savel.

Ao longo da temporada, foram estrategicamente deixadas pistas levando Ellen a reconhecer sua sexualidade. O programa espalhou dicas de homossexualidade desde o primeiro episódio, incluindo uma referência a um personagem dizendo a palavra "gay" que fez um micro-ondas ou campainha apitar, explicou Savel. Em uma cena, Ellen cantou "I Feel Pretty" de "West Side Story", parando pouco antes da letra "gay". E ao longo da temporada, Ellen procurou respostas sobre suas inseguranças e infelicidade em uma série de terapeutas, embora continuasse sem sucesso.

Foi somente quando Ellen conheceu Susan, uma personagem lésbica assumida interpretada pela convidada especial Laura Dern, que ela se sentiu confortável em reconhecer sua sexualidade. Eles tiveram uma conexão imediata, o que permitiu que Ellen finalmente se abrisse. Depois de confessar a seu último terapeuta (interpretado por Oprah Winfrey) que tinha sentimentos por Susan, Ellen correu para o aeroporto para vê-la novamente, agora sentindo-se livre para expressar seus sentimentos.

"Não consigo nem dizer a palavra", Ellen suspira no momento culminante do episódio, claramente lutando com o autoconhecimento. "Por que não consigo dizer a palavra? ... O que há de errado, por que tenho que me sentir tão envergonhada? Tenho 35 anos. Tenho tanto medo de contar às pessoas."

E então, inesperadamente, o microfone captura sua confissão: "Susan, eu sou gay."

Reação do Público a "O Episódio do Cão"

Mais de 42 milhões de pessoas assistiram ao episódio ao vivo, um aumento significativo na audiência em comparação ao resto da temporada.

O episódio recebeu sua cota de críticas, incluindo cartas e ameaças, admitiu Savel, e uma afiliada da ABC em Alabama optou por não exibir o episódio. No entanto, a reação negativa foi rapidamente ofuscada pelas reações extremamente positivas dos espectadores que elogiaram o episódio por lhes dar a coragem de se revelarem.

Savel testemunhou os desdobramentos de perto. Após sua vitória no Emmy por co-escrever "The Puppy Episode" em 1997, ela e seus colegas escritores, junto com DeGeneres, fizeram seu caminho através da área de bastidores lotada em direção à imprensa. No entanto, foram detidos por fileiras de caterers e servidores, que pausaram seu trabalho para aplaudir e parabenizar a equipe de "Ellen". Esse momento ainda traz lágrimas aos olhos de Savel, ela compartilhou.

"Estávamos voando", afirmou Savel. "Aqueles momentos de verdade - era disso que se tratava".

Rachel Loewen Walker, professora de estudos de gênero e mulheres na Universidade de Saskatchewan, no Canadá, continua a mostrar "The Puppy Episode" para seus alunos, muitos dos quais não sabiam que DeGeneres estrelava uma sitcom.

"(O episódio) foi um momento tão pivotal na representação queer na tela, especialmente considerando seu contexto: a amada Ellen DeGeneres era, de fato, gay. Seu coming out tornou isso mais do que apenas uma história na tela. Tornou isso real, de uma forma que as sitcoms geralmente não são permitidas a se envolver com o cotidiano", disse Loewen Walker à CNN.

'Ellen' foi descontinuada após o coming out do personagem

Savel e os outros escritores foram dispensados após a quarta temporada, ela afirmou, à medida que "Ellen" passava por uma transição para uma nova fase. A quinta temporada viu uma Ellen confiante namorando, encontrando uma namorada séria e abraçando sua vida como uma mulher gay abertamente. (Despite DeGeneres' objections, ABC added parental advisories to episodes featuring gay content throughout the season.)

A "nova" Ellen era um contraste marcante com a protagonista autodepreciativa que evitava romance anteriormente. A audiência para a nova temporada caiu, e "Ellen" foi cancelada em 1998. (Enquanto ABC nunca admitiu, Loewen Walker e outros especialistas especulam que o show era "muito gay" para a rede na época.)

DeGeneres voltou à TV em 2001 com outro personagem gay em "The Ellen Show", antes de lançar seu bem-sucedido talk show diurno em 2003.

"Olhando para trás em 'Ellen', sinto que (DeGeneres) carregou um fardo tão significativo para tantos personagens queer futuros", afirmou Loewen Walker. "Parece que essa ausência permitiu que muitos outros tivessem presença".

'Ellen' redefiniu a TV, mas a representação ainda tem um longo caminho a percorrer

"The Puppy Episode" alcançou algo incomum na TV: tomou um personagem amado, desenvolvido ao longo de várias temporadas, e o transformou completamente em sua vida fictícia. Ellen Morgan evoluiu da atrapalhada, charmosa "garota da porta ao lado", como o personagem era frequentemente descrito por executivos da rede, em uma mulher gay confiante e carismática que não se desculpava por nada.

A influência de "Ellen" era evidente mesmo um ano depois. Quando "Will & Grace" estreou um ano após "The Puppy Episode", seu protagonista e seu amigo efeminado não precisavam se assumir como Ellen - eles foram introduzidos como gays no piloto. Mais de uma década depois, o casal Mitchell e Cameron, junto com sua filha adotiva, Lily, se tornaram personagens amados. Agora, séries centradas em jovens personagens queer, como a popular série da Netflix "Heartstopper", são comuns.

No entanto, a representação lésbica na TV teve dificuldade em acompanhar o ritmo, apontou Loewen Walker. Personagens como Arizona Robbins em "Grey's Anatomy" e muitas das mulheres em "Orange Is the New Black" eram abertamente lésbicas desde o início, e shows como "The L Word" apresentavam um elenco principalmente lésbico. No entanto, esses personagens frequentemente enfrentavam violência, tragédia ou críticas por reforçar estereótipos ou mal-entendidos sobre lésbicas.

" Ainda é raro ver lésbicas naquele papel de sitcom em horário nobre, na televisão a cabo", disse Loewen Walker. "Modern Family trouxe dois homens gays para nossas casas, mas não consigo pensar em uma lésbica ou mulher queer que tenha recebido o mesmo acolhimento familiar".

DeGeneres, apesar de sua reputação como uma querida apresentadora de talk show, acabou enfrentando alegações de administrar um local de trabalho tóxico. Ela abordou isso em seu recente especial de comédia na Netflix, que ela disse ser seu último.

Savel não trabalhou com ela desde 1997, embora tenha se lembrado de DeGeneres como uma chefe exigente e orientada para resultados com um histórico comprovado. No entanto, "The Puppy Episode" permanece como uma parte integral dalegacy de DeGeneres.

"Ela está para sempre eternizada neste episódio como uma campeã da comunidade gay oprimida - pessoas no armário", disse Savel. "Não importa o que mais ela alcance, ela tem uma nação inteira que se lembra quando isso aconteceu".

Em vista do histórico de Ellen Morgan em "The Dog Episode", os espectadores estavam ansiosos para ver como seu personagem navegaria no romance e nos relacionamentos nas temporadas seguintes.

Apesar da recepção positiva a "The Dog Episode", os executivos da rede e os críticos foram hesitantes em abraçar a Ellen mais confiante e abertamente gay nas temporadas subsequentes, levando a uma audiência reduzida e, ultimately, o cancelamento do show.

Leia também: