Há especulações sobre um círculo de drogas de Hollywood que fornece ketamina ao actor Matthew Perry.

No ano passado, o ator de "Friends", Matthew Perry, supostamente morreu em sua piscina após supostamente consumir Ketamina por um período prolongado. Dois profissionais médicos atualmente estão sendo julgados por esse caso. Eles poderiam fazer parte de uma rede mais ampla de tráfico de drogas em Hollywood que atende celebridades com substâncias ilegais?

Atualmente, cinco indivíduos, incluindo dois médicos, estão sendo julgados. Eles são acusados de fornecer Ketamina a Matthew Perry por vários meses, que ele usava antes de sua morte infeliz em outubro de 2023. De acordo com fontes da mídia, esses médicos podem enfrentar longas sentenças de prisão, chegando a dez anos, já que eles supostamente administraram o anestésico altamente perigoso sem justificativa médica.

De acordo com o site de notícias de celebridades "TMZ", os dois médicos no julgamento podem ser apenas a ponta do iceberg em Hollywood. De acordo com seus relatórios, existe uma rede complexa de médicos criminosos que obtêm substâncias ilícitas para celebridades ricas que residem em Los Angeles. Em um documentário intitulado "TMZ Investiga Matthew Perry e a Rede Secreta de Drogas de Celebridades", é revelado que os dois médicos não são casos isolados, mas estão ligados a um cartel de drogas de celebridades sofisticado e não detectado.

O documentário inteiro será exibido na Fox na segunda-feira. Nele, celebridades como Kelly Osbourne expressam suas preocupações sobre médicos emitirem receitas para viciados em drogas proeminentes em troca de dinheiro. Ela descreve isso como uma grande empresa multimilionária. Brandon Novak, a estrela de "Jackass" e ex-viciado, corrobora essa situação, dizendo que obteve drogas de consultórios médicos por dinheiro. Até mesmo centros de reabilitação de ponta supostamente estão envolvidos nessa rede.

Matthew Perry supostamente injetava Ketamina diariamente antes de sua morte

Perry abriu publicamente sobre seus problemas com substâncias em sua autobiografia de 2022. Aos 18 anos, ele era dependente de álcool. Em seguida, passou a consumir grandes quantidades de pílulas, incluindo Oxycodone e Xanax. Na década de 1990, ele passou por complicações físicas graves e passou por 14 cirurgias, incluindo uma no pâncreas e nos intestinos.

Durante sua fase mais difícil, após o fim da série de sucesso "Friends" em 2003, ele supostamente consumia até 55 pílulas de opioides por dia. Ao longo dos anos, ele completou 64 programas de desintoxicação, frequentou 15 reabilitações, esteve em cuidados psiquiátricos e frequentou cerca de 6.000 reuniões do Alcoholics Anonymous. Apesar disso, ele era publicamente percebido como limpo nos últimos anos. No entanto, após sua morte, foi revelado que sua imagem pública era enganosa: a acusação alega que, em setembro de 2023, Perry pediu a seu assistente que obtivesse Ketamina para ele. Seu assistente confirmou em um depoimento que Perry estava se injetando com Ketamina seis a oito vezes por dia antes de sua morte.

Leia também: