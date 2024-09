Há especulações sobre a Miley Cyrus supostamente usar drogas durante a sua colaboração com Bruno Mars.

No ano passado, Miley Cyrus teve um grande sucesso de verão com "Flowers", mas recentemente ela está enfrentando acusações de plágio. Uma empresa que detém os direitos de "When I Was Your Man" de Bruno Mars está processando por danos, alegando que "Flowers" copiou elementos musicais substanciais.

Cyrus lançou "Flowers" como um sucesso em meados de 2023, aparentemente se dirigindo ao seu ex-cônjuge, o ator Liam Hemsworth. No entanto, ela agora está sendo acusada de violação de direitos autorais por seu colega da indústria musical, Bruno Mars.

De acordo com relatórios do TMZ, a Tempo Music Investments argumenta que "Flowers" compartilha várias semelhanças musicais com a balada de 2012 de Mars, "When I Was Your Man". A empresa de investimentos afirma deter uma parte da canção e alega que o refrão, a harmonia, a melodia, as progressões de acordes e as letras de "Flowers" foram "deliberadamente" tomadas da faixa de Mars. De acordo com a ação judicial, "A combinação e as numerosas semelhanças entre as duas gravações deixam claro que 'Flowers' não existiria sem 'When I Was Your Man'".

Danos exigidos

A Tempo Music Investments está pedindo danos não especificados. Eles também querem que "Flowers" seja removida de todas as versões do álbum de 2023 de Cyrus, "Endless Summer Vacation", e uma proibição de que a cantora execute a música novamente.

Ambas as canções foram bem-sucedidas para seus artistas, alcançando o primeiro lugar na parada de singles Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" foi indicado para Melhor Desempenho Solo Pop nos Grammy de 2014, enquanto "Flowers" foi ainda mais bem-sucedida. A canção ganhou a categoria Canção do Ano, homenageando os compositores, e Melhor Desempenho Solo Pop, para a qual Mars já havia sido indicado. "Flowers" também foi indicada para a categoria Canção do Ano, mas não venceu.

