Há alguma possibilidade de a Jennifer Lopez estar presente para manter uma relação com o Ben Affleck?

Parece que uma história de fadas moderna está se desenrolando. Após cerca de 20 anos de sua separação inicial, Jennifer Lopez e Ben Affleck estão dando outra chance ao seu relacionamento. No entanto, seu romance reacendido pareceu perder o brilho na primavera. Agora, Lopez parece estar casualmente recordando seu verão sem o ex.

Recentemente, Lopez publicou uma série de fotos no Instagram, que por si só talvez não fossem notícia. Mas o momento da publicação e a legenda adequada que ela usou definitivamente chamaram a atenção de todos.

Há alguns dias, foi revelado que Lopez apresentou uma ação de divórcio contra Affleck em 22 de agosto, seu segundo aniversário de casamento. Ela citou 26 de abril, marcando o início da primavera, como a data de separação. A última publicação do Instagram de Lopez é simplesmente legendada como "Ah, isso foi um verão" - um verão passado sem seu quase-ex.

As fotos mostram Lopez em uma variedade de trajes elegantes e casuais, incluindo um biquíni marrom e um body branco, posando diante de um espelho. O que torna essa selfie ainda mais intrigante é as indiretas sutis que ela faz para o ex na forma de mensagens espalhadas pelas fotos.

"Ela está florescendo"

Entre as fotos com sua irmã Lynda Lopez, seus filhos Emme e Max, seu animal de estimação da família e possivelmente um novo membro da família - um gatinho de pelo vermelho - há mensagens como: "Tudo acontece segundo a ordem divina". Em outra foto, Lopez é vista usando uma camisa que diz: "Ela está florescendo e livre, inalcançável e em paz". Aos 55 anos, ela também exibe um suéter com a estampa "Mãe Abençoada". Na última imagem, Lopez parece perdida em pensamentos e com o cabelo bagunçado, usando uma camiseta que diz "Sonhe".

Lopez e Affleck trocaram votos em Las Vegas durante julho de 2022 e seguiram com uma cerimônia mais tradicional na Geórgia no mesmo ano. Eles primeiro se conheceram e se apaixonaram enquanto trabalhavam em "Gigli" há duas décadas. Após um primeiro noivado e separação, eles se reuniram em maio de 2021.

As publicações do Instagram de Lopez têm gerado especulações sobre o estado de seu relacionamento com Affleck. Apesar da recente ação de divórcio, suas publicações parecem indicar um senso de contentamento e crescimento, como a mensagem "Ela está florescendo e livre, inalcançável e em paz". A indústria do entretenimento está em polvorosa com discussões sobre a aparente virada na vida de "A Diva do Bronx" após seu verão sem Affleck.

