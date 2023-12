Gypsy Rose Blanchard, que se declarou culpada de ter ajudado a matar a sua mãe abusiva, é libertada da prisão

Blanchard declarou-se culpada de homicídio em segundo grau em 2016, depois de confessar que convenceu o namorado a esfaquear a mãe, Dee Dee Blanchard, até à morte, enquanto esta dormia. Os promotores a condenaram a 10 anos de prisão em um acordo judicial depois que os advogados descobriram o abuso que ela sofreu nas mãos de sua mãe.

Blanchard foi vítima de síndroma de Munchausen por procuração, uma síndroma rara em que uma pessoa que cuida de uma criança finge, exagera ou induz uma doença numa criança para chamar a atenção. Dee Dee convenceu as pessoas à sua volta, incluindo médicos, de que a filha sofria de leucemia e distrofia muscular, entre outras doenças - um assunto examinado no documentário da HBO Max "Mommy Dead and Dearest".

Blanchard admitiu estar em casa na altura do crime, sabendo que o seu namorado, Nicholas Godejohn, ia esfaquear Dee Dee e não fez nada para o impedir, segundo os registos do tribunal.

Godejohn foi condenado por assassinato e sentenciado em 2019 à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os autos do tribunal mostram que ele admitiu ter esfaqueado Dee Dee e disse que só a matou porque Gypsy lhe pediu.

Falando sobre as condições da libertação de Blanchard, a porta-voz do Departamento de Correcções do Missouri, Karen Pojmann, disse: "a sua sentença original de 10 anos começou em junho de 2015, por isso, salvo violações da liberdade condicional e outras circunstâncias atenuantes, espera-se que ela esteja sob supervisão de liberdade condicional e se reporte a um oficial de liberdade condicional até junho de 2025".

A CNN contactou o advogado de Blanchard para comentar o assunto.

Nos dias seguintes ao assassinato de Dee Dee, começaram a surgir detalhes que revelaram uma situação complexa e incomum, com o xerife do condado de Greene, Jim Arnott, dizendo em uma coletiva de imprensa em junho de 2015 que "as coisas nem sempre são como parecem".

"Eu nunca encontrei nada que se aproximasse do que Gypsy passou", diz o advogado de Blanchard, Michael Stanfield, no documentário da HBO "Mommy Dead and Mommy Dearest". "A mãe dela parece ter tomado grandes medidas para manter Gypsy num papel muito juvenil, fazendo-a agir vários anos mais jovem do que a sua idade real."

Numa entrevista à revista People pouco antes de ser libertada, Blanchard, agora com 32 anos, disse que lamentava o seu papel no assassínio "todos os dias".

"Ela era uma mulher doente e infelizmente eu não fui educada o suficiente para ver isso", disse ela. "Ela merecia estar onde eu estou, sentada na prisão cumprindo pena por comportamento criminoso".

Um livro a ser lançado, "Released: Conversations on the Eve of Freedom", conta a história de Blanchard através da sua própria perspetiva, com a ajuda das escritoras Melissa Moore e Michele Matrisciani. A publicação está prevista para 9 de janeiro de 2024.

Um especial de seis horas do Lifetime, "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard", com entrevistas de Blanchard na prisão, tem estreia prevista para 5 de janeiro de 2024. O caso foi também objeto da minissérie do Hulu de 2019 "The Act", protagonizada por Patricia Arquette como Dee Dee Blanchard.

Fonte: edition.cnn.com