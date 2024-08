- Gwyneth Paltrow está mais uma vez a graçar a tela de prata, desta vez ao lado de Timothée Chalamet.

"Osso e Todo", "Wonka" e "Duna: Parte Dois": Timothée Chalamet (28) tem sido um rosto frequente na frente das câmeras recentemente. Depois de tirar um tempo de folga da atuação após seu papel no blockbuster "Vingadores: Ultimato" (2019), a vencedora do Oscar Gwyneth Paltrow (51, "Shakespeare in Love") está se preparando para seu retorno, se unindo a Chalamet.

De acordo com fontes da indústria, eles estão trabalhando juntos em um filme intitulado "Marty Supreme". Infelizmente, os detalhes sobre seus papéis e a trama ainda são escassos.

A empresa de produção A24 deu uma dica sobre o projeto em julho ao compartilhar uma foto de uma bolinha de pingue-pongue com as palavras "Marty Supreme" inscritas. Fontes da indústria sugerem que o filme é baseado na vida do renomado jogador americano de tênis de mesa Marty Reisman (1930 - 2012).

Os diretores Josh e Benny Safdie, conhecidos por suas colaborações em "Good Time" e "Uncut Gems", estão cuidando do projeto. Desta vez, é Josh Safdie (40) quem estará dirigindo sozinho.

Paltrow ganhou um Oscar por seu papel principal em "Shakespeare in Love" (1999). Ela então participou de projetos como "O Talentoso Ripley", "Os Tenenbaums", "Possessão" e "Homem de Ferro". No entanto, ela optou por se afastar de vários papéis para priorizar a criação de seus filhos.

Paltrow tem uma filha de 20 anos e um filho de 18 anos com o vocalista do Coldplay, Chris Martin, seu ex-marido. Ela se casou novamente com o produtor Brad Falchuk dois anos após o divórcio em 2018. Em 2008, ela fundou a empresa de estilo de vida Goop.

