- Guru da Preferência: Novel "Mecanismo de Estabilidade" Torna-se Viável

Analista político André Brodocz acredita que uma parceria entre o CDU e a Esquerda pode ser viável devido à dinâmica majoritária complicada dentro da nova legislatura do estado da Turíngia. "Se for a única chance deles terem o CDU no papel de Ministro-Presidente, provavelmente pressionarão seus colegas em Berlim para encontrar uma solução", disse Brodocz à Deutschlandfunk durante uma entrevista. Brodocz, professor de teoria política na Universidade de Erfurt, mencionou uma resolução de compatibilidade, que, teoricamente, exclui parcerias com a Esquerda para o CDU. Além disso, eleições nacionais estão marcadas para o próximo ano.

Brodocz trouxe um precedente histórico no parlamento da Turíngia: após uma crise política após as eleições estaduais de 2019, um governo de minoria composto pela coalizão vermelho-verde foi estabelecido. Apesar da cooperação do CDU com esse governo graças a um "mecanismo de estabilidade", o acordo não durou muito. Brodocz comentou: "E um foi criativo, um não tolerou a Esquerda na época, mas inventou um 'mecanismo de estabilidade'. Talvez algo semelhante aconteça novamente, mas ao contrário."

O partido de extrema-direita AfD foi a força mais poderosa nas eleições estaduais de domingo, com uma estimativa de 32,8% dos votos. No entanto, eles são pouco prováveis de formar um governo, já que todos os outros partidos eleitos recusam-se a trabalhar com o partido considerado claramente de extrema-direita pela agência de proteção constitucional.

O CDU ficou com 23,6% dos votos, seguido pela nova aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) com 15,8%. A Esquerda, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, conseguiu apenas 13,1% dos votos. O SPD mal conseguiu entrar no parlamento estadual com 6,1% dos votos. Os Verdes e o FDP não conseguiram ser eleitos.

Havia esperança de que os resultados das eleições fossem suficientes para uma coalizão entre o CDU, BSW e SPD. No entanto, o resultado preliminar não sugere uma maioria para essa aliança.

Dadas as atuais dinâmicas políticas na Turíngia e as opções de coalizão desfavoráveis, o AfD pode encontrar-se em uma posição estratégica. Se outros partidos continuarem a recusar colaborações com o AfD, eles podem ter dificuldades para formar um governo majoritário, o que pode levar a uma instabilidade política prolongada no estado.

