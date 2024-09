Günther Jauch inicia a semana de 3 milhões de euros

Após uma longa pausa de verão, Günther Jauch mergulha de volta à ação. A amada semana de 3 milhões de euros está prestes a começar: Quatro sofás terão a oportunidade de provar que têm o que é preciso para ser um concorrente estrela.

O verão acabou, o futebol da Bundesliga voltou à ação, e Günther Jauch está pronto para nos testar novamente. Sim, é hora de se juntar à diversão novamente enquanto ouvimos "Bem-vindos a 'Quem Quer Ser um Milionário?'" E com todos ansiosamente esperando seu retorno, o programa estreia com a versão amada "3 milhões de euros". Ao longo de três noites consecutivas, sorteados terão a chance de se qualificar para a grande final de 5 de setembro, onde jogarão por uma incrível quantia de 3 milhões de euros.

"Escolhemos alguns indivíduos barulhentos que provavelmente acham que sabem de tudo do conforto do próprio sofá", diz Günther Jauch ao início do programa. Primeiro, temos Niclas Schell, um rapaz de 33 anos de Remagen, na Pfalz. Niclas tem alguma experiência na plateia, tendo sido um telefone bem-sucedido cinco vezes. Agora, pai de uma filha, ele se encontra na cadeira quente e, embora pareça nervoso, ainda consegue subir os degraus e chegar ao bilhete final com dificuldade. Infelizmente, ele falha no império histórico de biscoitos "Bahlsen-Lorenz", levando para casa apenas 16.000 euros. Torcemos para que o valor mínimo necessário para se qualificar à final lhe dê uma segunda chance no holofote.

A coordenadora de produção de TV de Berlim, Katharina Schwerke, também está lutando por um bilhete final. Depois de lidar com um Oscar real e enfrentar uma caminhada tortuosa do Caminho de Santiago, ela faz progressos impressionantes no game show. Seu conhecimento sobre gíria jovem, sua capacidade de reconhecer o sucessor do comentarista do ESC Peter Urban (Thorsten Schorn) e sua consciência sobre estrelas do futebol americano Equanimeous Tristan Imhotep e Amon-Ra Julian Heru J. St. Brown lhe rendem 32.000 euros e um bilhete final cobiçado.

Em seguida, temos Jutta Engel, ex-Miss Alemanha Vice de Starnberg, na Baviera. Com um passado vibrante que envolve engajar Thomas Gottschalk como palestrante para o centenário da BMW e encontrar Angela Merkel no banheiro, Engel pensaria que teria uma vantagem. Mas as luzes brilhantes parecem estar a cegando. Felizmente, a plateia salva o dia, e com seu conhecimento sobre a teoria da relatividade, Jutta leva para casa 16.000 euros e se qualifica com sucesso para a final.

O simpático bávaro Holger Rohm conseguiu acumular os necessários 16.000 euros sozinho. Com uma ex-esposa que também deu um mergulho no WWM, Holger recebe Günther Jauch de braços abertos. Os dois se dão bem rapidamente, e Rohm navega habilmente pelo labirinto de perguntas. Conhecimento sobre ilhas alemãs por 16.000 euros, o joker adicional acerta na área de história política, e a ex-servi como joker do telefone com suficiente conhecimento sobre Hollywood. Assim que a sirene toca, Rohm triunfalmente ergue os punhos, satisfeito por ter ganho uma impressionante quantia de 64.000 euros e o bilhete final cobiçado.

A tão esperada "semana de 3 milhões de euros" começa, e quatro concorrentes mostrarão seu conhecimento em "Quem Quer Ser um Milionário?" diante de uma plateia ao vivo. Depois do programa, Günther Jauch e sua plateia relaxarão assistindo seus programas favoritos na televisão.

