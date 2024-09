- Gunter Netzer comemora com grande satisfação o seu 80o aniversário.

Famoso futebolista Günter Netzer é interrompido durante um momento incomum. "Ops, desculpe por isso", murmura ao telefone, parecendo velho e divertido. "Você conseguiu me pegar em um momento que raramente tenho em minha vida cotidiana." Ao fundo, ouve-se anúncios da estação e pessoas falando.

Ele está na estação de trem, prestes a embarcar em seu trem. Precisa desligar logo, explica educadamente. "Senão, vou perder meu trem." Ele assegura que se conectarão novamente à tarde, no horário combinado anteriormente.

Apesar de sua idade, Netzer ainda é um mestre das palavras e um cavalheiro. Não é apenas a pontualidade que impressiona, mas a maneira como expressa seus pensamentos. Suas frases são tão distintas quanto seu jogo costumava ser. Ele brinca com as palavras, assim como fazia com Gerhard Delling durante seus dias como comentarista na TV.

Suas frases dançam fluentemente, assim como uma bola sob seus pés. Netzer usa palavras como "delicioso" ao descrever sua vida atual. É convincente, não apenas pelas palavras que escolhe, mas pela maneira como as diz.

Este sábado, Netzer completa 80 anos. A conversa inevitavelmente se volta para sua vida atual. Faz algum tempo que não ouvimos muito do lendário futebolista. Ele acompanha atentamente os Jogos Olímpicos em Paris.

"Nunca prestei muita atenção ao mergulho até agora", maravilha-se. "As coisas que esses atletas fazem são incríveis." Ou ginastas: "Essa elegância cativante! Nunca pensei que assistiria por mais de dez segundos. Agora passei horas assistindo - porque sou uma pessoa estética e me senti delicioso."

Essas frases são o que faz você rir durante uma conversa com ele. Você pode ouvir sua fascinação, sem que ele a expresse explicitamente. Ele simplesmente fala como Günter Netzer. Seu tom fica consistente, sua escolha de palavras criativa.

"Estou incrivelmente satisfeito com minha vida", declara. "A satisfação é o que sempre procurei." Parece ter alcançado. Gosta de não ter compromissos, compartilha. "Minha vida é tão sem graça, exatamente como deveria ser para um octogenário." Há um sorriso oculto em sua voz.

Tédio é a última coisa que se associaria à vida de Netzer. Aqui está uma história popular para lembrar: estádio Rheinstadion de Düsseldorf, 23 de junho de 1973, um evento significativo do passado, mas ainda uma realidade. A estrela do Gladbach, Netzer, estava no banco, sua transferência para o Real Madrid iminente.

A Substituição Rebelde

Com o placar em 1:1, pouco antes do fim, ele tinha tido o suficiente. "Estou jogando agora", gritou para seu técnico Hennes Weisweiler. Com apenas um minuto restante, ele se substituiu, marcando o gol da vitória pouco depois. Ironicamente, foi seu último jogo pelo Borussia.

Netzer era um rebelde, um não conformista, como a mídia o descreveu. Tinha cabelos longos e vestia-se de forma excêntrica, dirigia carros de luxo, tinha uma boate em seus primeiros anos e tinha frequentes desentendimentos com Weisweiler. Tudo isso é história agora. Atualmente, mora em Zurique, felizmente passando tempo com sua família. O futebol, menciona, tem menos importância em sua vida agora.

Provavelmente organizará uma festa semelhante em seu aniversário neste sábado. Os detalhes da festa estão sendo mantidos em segredo, mas ele dá uma pista sobre uma reunião íntima com amigos próximos. "Um evento discreto", promete, acrescentando "Espero que seja um dia memorável." Adequado, sem dúvida, para seu novo estilo de vida.

A cidade suíça de Zurique agora é a casa do ex-lendário futebolista Günter Netzer. Apesar de seu passado rebelde, lidera uma vida mais tranquila na Suíça, concentrando-se mais em sua família do que no futebol.

O fascínio de Netzer pelos esportes não diminuiu, no entanto. Ele está particularmente fascinado pelos Jogos Olímpicos em Paris, expressando admiração pela habilidade exibida no mergulho e na ginástica.

