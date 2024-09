Guirassy designado como o último salvador do BVB

É hora de conhecer o novo centroavante titular do Borussia Dortmund. Serhou Guirassy está em ótima forma, e o técnico Nuri Sahin já o elogia. No entanto, ainda não está claro se ele enfrentará os líderes da Bundesliga, o Heidenheim, logo de cara. Sahin tem outras preocupações.

Não há dúvidas na mente de Sahin sobre a estreia de Guirassy. O jogador de 28 anos está "à toda", e não há "obstáculos" no caminho, segundo o técnico do BVB antes do jogo de estreia de Guirassy contra o Heidenheim (8:30 PM/DAZN e no ntv.de live ticker). No entanto, ainda não está claro se os torcedores do Signal Iduna Park terão a chance de ouvir o nome de Guirassy durante o duelo com os líderes da Bundesliga, o 1. FC Heidenheim.

Apesar de impressionar Sahin nos treinos, uma vaga no time titular não é garantida para Guirassy. "Onze titulares ou banco – veremos", declarou Sahin. É possível que Guirassy comece no banco, enquanto Karim Adeyemi, que vem brilhando com a seleção Sub-21 da Alemanha, possa receber a preferência.

Adeyemi marcou cinco gols nas recentes partidas da seleção Sub-21. "Isso deveria ser meu padrão", disse ele. Maximilian Beier também recebeu minutos na seleção, mas deve entrar como reserva desta vez, especialmente com a chegada de Guirassy.

Guirassy já se adaptou rapidamente à região do Ruhr, apesar de uma lesão no joelho, apenas algumas semanas após sua transferência de €18 milhões do VfB Stuttgart. Ele age "como um jogador de alto nível deve agir, tanto dentro quanto fora de campo", disse Sahin. Para fazer sua estreia no BVB, Guirassy usará a camisa número 9, em vez da 19. O número ficou disponível após a saída de Sébastien Haller, que foi emprestado para a Espanha. Niclas Füllkrug e Youssoufa Moukoko também não estão mais no time.

O BVB precisa de um centroavante apaixonado

As expectativas são altas em relação às habilidades de Guirassy. Na temporada passada, o atacante marcou 28 gols em 28 jogos da liga. Em comparação, o maior artilheiro do Dortmund foi Donyell Malen, com 13 gols. Além disso, o Dortmund ainda não conseguiu se destacar nos dois primeiros jogos da nova temporada. No vitória por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, a equipe de Sahin ficou lenta por muito tempo, e depois o empate em 0 a 0 em Bremen foi sem graça, especialmente no ataque. Um Guirassy em forma e motivado poderia dar um impulso.

Com Giovanni Reyna machucado e problemas de pessoal na defesa forçando a mudança para uma linha de três com a suspensão por cartão amarelo de Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini pode substituir Schlotterbeck e potencialmente fazer sua estreia na temporada no time titular. "Ele já mostrou do que é capaz. Agora esperamos que ele possa encontrar sua consistência no Borussia Dortmund", disse seu técnico.

Exatamente há um ano, as duas equipes se enfrentaram na terceira rodada no BVB. O Dortmund abriu 2 a 0 e ajudou o Heidenheim a garantir seu primeiro ponto na Bundesliga. Agora, o "pequeno" FCH viaja para o "grande" Dortmund, graças à sua primeira liderança na liga e ao seu invencibilidade. No ataque, o jovem Paul Wanner, emprestado pelo Bayern, e Sirlord Conteh estão causando agitação, enquanto Benedikt Gimber e Patrick Mainka seguram a defesa.

**O técnico Frank Schmidt deu uma pista de espírito ofensivo antes do confronto épico: "Aspiramos a tentar o impossível novamente – levar algo não apenas desta equipe, mas deste estádio. Isso será difícil". No único jogo contra o Heidenheim no ano passado, em março, Guirassy marcou. Se ele conseguir fazer

