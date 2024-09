- Guia para a redução dos custos de combustível para os consumidores

Em Saxônia-Anhalt, os moradores podem esperar uma redução nos preços do gás. Várias empresas de serviços públicos locais anunciaram ou implementaram reduções de preços, como revelado por uma pesquisa da Agência Alemã de Notícias entre empresas de serviços públicos na Saxônia-Anhalt. Os preços do gás natural em Dessau e Lutherstadt Wittenberg já caíram a partir de 1º de setembro, embora apenas para clientes em planos especiais.

O CEO das utilidades municipais de Dessau, Dino Höll, observou que os preços do mercado atacadista caíram após as flutuações significativas dos anos anteriores. Fatores como um inverno suave, redução do consumo e instalações de armazenamento cheias contribuíram para a queda de preços. No entanto, os preços ainda não atingiram os níveis pré-pandemia/guerra na Ucrânia, explicou um porta-voz das utilidades municipais em Wittenberg. Os lares com consumo de 18.000 a 20.000 kWh poderão ver suas contas de aquecimento diminuírem em 320 a 450 euros, de acordo com as utilidades locais.

Alguns fornecedores ainda estão de olho nos desenvolvimentos futuros.

Os preços do gás em Wernigerode já foram reduzidos no início do ano devido a estratégias de compra a longo prazo. As utilidades locais em Halle e Sangerhausen indicaram reduções de preços, mas as datas exatas permanecem incertezas. Em Sangerhausen, mencionou-se que a prioridade é ajustar as taxas de rede e encargos, o que terá um impacto significativo no preço do gás.

As utilidades locais na Saxônia-Anhalt estão, em certa medida, seguindo uma tendência nacional, de acordo com o portal de comparação Verivox. Segundo isso, 41 fornecedores básicos no país planejam reduzir seus preços nos próximos meses em uma média de 10,6%. Oito fornecedores anunciaram ligeiros aumentos de preço.

Saxônia-Anhalt significativamente maior que a média nacional

No entanto, o preço de fornecimento básico, em média 14,2 centavos por kWh, permanece bastante alto, de acordo com o portal de comparação. Com melhores tarifas para novos clientes, uma família com consumo de gás de 20.000 kWh poderia economizar aproximadamente 1.060 euros ao mudar de fornecedor dentro de um ano.

O especialista em energia Thorsten Storck, do Verivox, afirmou: "Os altos preços de compra durante a crise energética ainda estão influenciando o fornecimento básico e o tornam relativamente caro". Os fornecedores básicos geralmente têm estratégias de aquisição a longo prazo. Na Saxônia-Anhalt, o nível de preço, de 15,5 centavos por kWh de gás, é significativamente maior que a média nacional. Um fator importante aqui são as taxas de rede relativamente mais altas.

