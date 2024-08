- Guia de televisão às quintas-feiras

20:15, ZDF, Xerife da Piscina, Comédia de Situação

O gerente da piscina municipal de Grubberg, na Baviera, Karl Kruse (Milan Peschel), mantém um domínio de ferro sobre a ordem e a pontualidade, como se a piscina fosse seu feudo. Apesar da piscina ter um charme dos anos 70, a família de patos que a ocupa e a senhora idosa Frau Bogner (Monika John) desconsideram as regras de Karl. A piscina precisa de atualizações e Karl espera ajuda financeira da cidade. No entanto, a prefeita (Gisela Schneeberger) tem uma visão diferente: vender a terra da piscina para o desenvolvedor Albert Dengler (Sebastian Bezzel) para lucrar.

20:15, Das Erste, Perigo em Fuga: Criminosos à Solta, Drama de Crime

Desta vez, Hauke Jacobs (Hinnerk Schoennemann) e Hannah Wagner (Jana Klinge) enfrentam adversários traiçoeiros. Uma ousada fuga de prisão orquestrada por quatro presos os deixa procurando refúgio em Schwanitz. Após um assalto frustrado, tiros são trocados com o dono da casa, leaving one escapee wounded. Os presos subsequentemente sequestram Jule Christiansen (Marleen Lohse), who accords them medical attention, along with her intern Lea (Carolin Granier).

20:15, RTL, Eu Sou uma Lenda da Selva - A Batalha do Aniversário, Reality Show

Reverenciando os Vingadores da Marvel e a Liga da Justiça, a RTL estende os limites da celebridade ao revelar suas lendas da selva para o 20º aniversário de "IBeS", desta vez no calor do verão da África do Sul. Neste temporada comemorativa, 13 ex-luminares da selva retornam para uma prova de fogo na selva. Eles irão se destacar nos desafios, compartilhar histórias emocionantes ao redor da fogueira e demonstrar determinação inabalável?

20:15, ProSieben, Beleza & Cérebro, Concurso Romântico

Oito estudiosos introvertidos se emparelham com oito beldades confiantes: quem tem a aptidão para incorporar o território um do outro? Os casais de beleza e nerds subsequentes se engajam em uma batalha pela supremacia em Koh Samui (Tailândia). Aqueles que transmitem camaradagem têm a melhor chance de escalar o pódio dos vencedores: qual é o papel das beldades assertivas e dos solitários tímidos em empurrar um ao outro para novas alturas? Qual par triunfa em desafios fora do comum, garantindo assim um prêmio de 50.000 euros?

20:15, VOX, O Fora da Lei, Épico Histórico

Ambientado na Inglaterra do século 13, o arqueiro Robin Longstride (Russell Crowe) serve sob o rei Richard the Lionheart (Danny Huston). Durante um ataque infrutífero a um forte francês, Lionheart sofre uma ferida fatal de um disparo de flecha. Após a morte de Lionheart, Robin e seus companheiros decidem retornar à Inglaterra. No entanto, uma emboscada ameaçadora ameaça um grupo de cruzados, resultando na perda do companheiro de Robin, Robert Loxley (Douglas Hodge). A determinação de Robin: assegurar o trono para a Inglaterra e cumprir os últimos desejos de Loxley.

