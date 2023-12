Gucci nomeia Sabato De Sarno como novo diretor criativo

Ao anunciar a mudança num comunicado de imprensa conjunto no sábado, a marca italiana e a sua empresa-mãe, Kering, afirmaram que o homem de 39 anos será responsável por "definir e expressar a visão criativa da Casa".

A nomeação foi uma surpresa para os especialistas do sector. Embora De Sarno seja conhecido nos círculos da moda pelo seu trabalho na Valentino, onde atualmente supervisiona a roupa masculina e feminina sob a direção do diretor criativo Pierpaolo Piccioli, o designer nascido em Nápoles ainda não dirigiu uma grande marca e tem um perfil público relativamente limitado.

Numa declaração, De Sarno disse estar "profundamente honrado" por assumir o cargo, que o levará a dirigir as colecções femininas e masculinas da Gucci, ao mesmo tempo que supervisiona as divisões de marroquinaria, acessórios e estilo de vida.

"Estou orgulhoso por me juntar a uma Casa com uma história e um património tão extraordinários, que ao longo dos anos tem sido capaz de acolher e acarinhar valores em que acredito", acrescentou.

Passaram pouco mais de dois meses desde que Alessandro Michele anunciou que ia deixar o cargo de diretor criativo da Gucci após quase oito anos. O antecessor de Sarno foi também considerado uma nomeação surpresa em 2015, embora tenha ajudado a reavivar e a transformar as fortunas da marca italiana, anunciando uma era de colecções coloridas, maximalistas e cada vez mais genderfluid.

O mandato de Michele coincidiu também com um enorme aumento das vendas. A Kering possui inúmeras outras marcas de luxo - incluindo Balenciaga, Alexander McQueen e Saint Laurent, entre outras - mas a Gucci representa agora cerca de dois terços dos lucros do grupo, gerando receitas reportadas de 9,7 mil milhões de euros (10,5 mil milhões de dólares) em 2021.

Embora só deva publicar os seus resultados de 2022 no próximo mês, a marca tem tido dificuldade em recuperar da pandemia de Covid-19 com tanta força como concorrentes como a LVMH. A marca está também a tentar garantir a sua posição na China, que se estima ser atualmente responsável por cerca de um terço das suas vendas.

No início deste mês, a Gucci apresentou a sua primeira nova coleção desde a saída de Michele, abrindo a Semana da Moda Masculina em Milão com uma coleção outono-inverno 2023 comparativamente reduzida. De Sarno não deverá apresentar a sua primeira coleção em passerelle até à Semana da Moda de Milão, em setembro, e não se juntará à marca até ter "cumprido todas as suas obrigações" na Valentino, afirmou a Kering. De Sarno entrou para a marca em 2009, após passagens pela Prada e Dolce & Gabbana, e é atualmente diretor de moda.

Para além da Gucci, o Kering tem um historial de nomear pessoas relativamente estranhas para cargos de topo, como Demna Gvasalia e Matthieu Blazy. Ambos deixaram a sua marca como directores criativos na Balenciaga e na Bottega Veneta, respetivamente.

O presidente e diretor executivo da Gucci, Marco Bizzarri, referiu a "vasta e relevante experiência" de De Sarno, acrescentando: "Estou certo de que ... ele irá liderar as nossas equipas criativas com uma visão distinta que ajudará a escrever este excitante próximo capítulo, reforçando a autoridade da Casa na moda enquanto capitaliza a sua rica herança".

O presidente e diretor executivo da Kering, o bilionário francês François-Henri Pinault, afirmou entretanto: "Com Sabato De Sarno ao leme criativo, estamos confiantes de que a Maison continuará a influenciar a moda e a cultura através de produtos e colecções altamente desejáveis, e a trazer uma perspetiva singular e contemporânea ao luxo moderno."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com