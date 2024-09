Guardiola expressa surpresa: temporada para o campeão europeu Rodri vê desafios inesperados

A temporada do Manchester City sofre um golpe com a lesão de Rodri. O superastro do futebol, natural da Espanha e campeão europeu, sofreu uma grave lesão no ACL do joelho direito durante o jogo da Premier League contra o Arsenal no fim de semana passado. Ele passou por cirurgia na sexta-feira de manhã e seu treinador, Pep Guardiola, confirmou a notícia. "Infelizmente, nossas piores suspeitas se confirmaram", declarou Guardiola. "Ele estará conosco novamente na próxima temporada."

Guardiola mencionou que o City não tem um jogador comparável a Rodri, tornando sua ausência um desafio significativo. Ele instou sua equipe a se unir e preencher a lacuna. "Os outros podem substituir coletivamente o que Rodri nos deu desde que se juntou à equipe. Temos que lutar como uma unidade e descobrir como jogar vários jogos sem esse jogador vital para nós."

Guardiola: "Não há jogador equivalente"

Rodri sofreu sua lesão durante o confronto da Premier League com o Arsenal no domingo passado. Após cerca de 20 minutos, o espanhol foi forçado a sair de campo mancando e foi para exames detalhados em sua terra natal. Os resultados preocupantes atingiram em cheio o City, o defensor do título e líder da tabela.

Guardiola não descartou a possibilidade de o City adquirir um substituto para Rodri, o meio-campista defensivo. "Vamos conversar sobre isso. Vamos considerar nossas opções. Temos tempo suficiente para ponderar", disse o treinador. "Se não vencermos, será por causa de Rodri. (...) Não é agradável, mas esse é o futebol."

Rodri, que chamou a atenção por sua crítica aos meios de comunicação sobre a carga de trabalho excessiva no futebol e chegou a sugerir uma greve de jogadores, tem sido um destaque para o City desde que se juntou ao clube há cerca de cinco anos. Antes do 6º dia de jogos da Premier League e do confronto com o Newcastle United, o City lidera a tabela com quatro vitórias e um empate.

