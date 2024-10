Guardião excepcional desacelera derrota do Eintracht interceptando um gol incomum

Após a vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Besiktas, os elogios foram um bálsamo reconfortante para Kaua Santos, possivelmente fortalecendo-o para o confronto da Bundesliga contra o Bayern de Munique. No entanto, uma nuvem pairava.

Nos minutos finais do jogo, um evento ocorreu que não deveria ter acontecido naquela noite de quinta-feira em particular. O aparentemente invencível Kaua Santos, que havia entregue uma exibição impressionante naquela noite no Istanbul Tüpraş Stadyumu, deixou inadvertidamente uma bola ou cruzamento (os detalhes permanecem incertos) da esquerda escapar de sua pegada e entrar no gol. O erro foi surpreendente e não refletiu adequadamente o desempenho de Santos, que havia frustrado com sucesso várias ameaças, assegurando assim os primeiros três pontos do Eintracht Frankfurt na campanha da Liga Europa (3:1).

O que Santos, substituto do titular lesionado Kevin Trapp, pode ter deixado passar despercebido? O problema surgiu já no sexto minuto daquele estádio extraordinariamente ruidoso. Santos desviou habilmente um chute powerful de Cher Ndour de longe, enrolando-o em volta do poste. Esta intervenção crucial foi fundamental para Santos, assim como para o Eintracht, dada sua recente ansiedade. Ele ainda carregava a culpa por ter cedido um gol de empate nos acréscimos no empate em 3:3 contra o Viktoria Pilsen na partida inaugural uma semana antes, devido a um erro significativo.

Agora, Santos, com 196 cm de altura, desfrutava do apoio de seus companheiros de equipe ao redor do capitão Robin Koch. Enquanto os espectadores assistiam, os torcedores turcos ficaram surpresos pela primeira vez durante o jogo - no entanto, isso estava longe de ser a última. A sofrimento coletivo dos espectadores tornou-se uma das imagens definidoras do jogo.

Frustração e Desespero em Istambul

O Eintracht Frankfurt não só desfrutou do talento de Santos, como também teve um pouco de sorte que os poupou de sofrer consequências devastadoras de sua perspectiva no início. Após uma investida de oito minutos, o experiente atacante do Istambul, Ciro Immobile, havia habilmente se infiltrado após um passe perfeito. Uma confusão entre Immobile e Koch se seguiu, com o jogador alemão inadvertidamente empurrando o italiano. O árbitro e o VAR examinaram o incidente meticulosamente por um longo período. Eventualmente, eles mantiveram a mais tênue das decisões de impedimento, poupando Koch e o Eintracht de uma situação embaraçosa. Passar mais de 80 minutos contra essa equipe experiente em inferioridade numérica teria sido um desafio assustador.

No entanto, os eventos seguiram outro rumo. O Eintracht Frankfurt rapidamente abriu uma vantagem confortável com uma dupla de gols. Omar Marmoush converteu uma penalidade que havia ganho para si mesmo no 19º minuto, e então Dina Ebimbe empurrou um chute ensaiado em direção ao poste distante de perto no 22º minuto. Esta sequência deixou o estádio atordoado, e mesmo os ataques frenéticos dos jogadores do Besiktas não conseguiram perfurar a defesa resoluta do Eintracht. Os cruzamentos de Milot Rashica e companhia não foram precisos o suficiente para fazer diferença.

E quando a pressão aumentou, Kaua Santos emergiu como o escudo. Durante o 26º minuto, ele defendeu uma penalidade que Immobile havia batido em direção ao seu canto preferido, inferior esquerdo (da perspectiva do atirador). A tentativa foi precisa e poderosa, mas o jovem brasileiro, demonstrando incrível agilidade, mergulhou em direção ao canto e miraculosamente salvou a situação. O suspiro coletivo da torcida atrás dele rejuvenesceu Santos. Mais uma vez, Koch e seus companheiros de equipe se reuniram em torno do jovem de 21 anos, agradecendo-o. Mas havia mais - perhaps the most astonishing block came from Santos following 37 minutes. A beautifully disguised shot from Rafa Mir, directed towards the upper corner, Santos executed a sensational deflection onto the post.

Preparado para o FC Bayern

Foi quase impossível encontrar falhas no time recém-renovado, revigorado por várias lendas do futebol europeu. Eles dominaram o jogo, pressionaram para frente, mas no final, encontraram seu par em Santos. O mesmo aconteceu durante a prorrogação, quando ele habilmente desviou um chute desviado em direção à trave. Na segunda metade, houve uma calmaria na frente de seu gol, à medida que Arthur Theate e cia. frustraram vários ataques. As poucas bolas perdidas que alcançaram a área penal foram arrancadas do ar por Santos. Ele conseguiu impressionar novamente no 84º minuto. No entanto, isso passou despercebido por muitos espectadores. Dois minutos antes disso, o substituto Ansgar Knauff havia marcado para estender a vantagem para 3:0 com um chute astuto de fora para dentro, logo antes do grande êxodo de torcedores.

O 'momento de decepção' chegou, no entanto, na forma de um gol de Semih Kılıçsoy durante a prorrogação, deixando Santos visivelmente insatisfeito. Logo depois, os elogios vieram de todas as direções. Até mesmo Immobile o parabenizou, estendendo a mão e trocando algumas palavras gentis com o goleiro. Este gesto pareceu trazer um sorriso ao rosto de Santos. Do lado do time, os elogios ultrapassaram fronteiras. "Acredito que Kaua teve uma excelente atuação, dada sua boa natureza. Isso me traz alegria", notou o técnico do Eintracht, Dino Toppmöller.

Defensor Rasmus Kristensen, goleiro do Bósforo, foi nomeado "Jogador da Partida." Ele teve uma atuação excepcional, registrando dez defesas impressionantes. Embora tenha havido um erro no final, isso não teve um impacto significativo no resultado. Não foi um grande problema, já que todos escolheram passar por cima disso. Meio-campista Ansgar Knauff comentou: "Kaua está chateado com o último chute, mas ainda assim conseguimos sair vitoriosos aqui, graças à sua capacidade de manter um jogo sem gols por um longo período." O diretor esportivo Markus Krösche também elogiou suas defesas notáveis e desempenho geral.

Graças a essa vitória, a equipe do Frankfurt entra no confronto crucial da Bundesliga contra o FC Bayern no domingo à noite com o moral alto. Se eles conseguirem uma vitória, subirão para a primeira posição. Krösche, no entanto, aconselha contra o excesso de orgulho: "O Bayern apresentará um desafio completamente diferente." Pelo menos: Kaua Santos está preparado, mesmo que o lesionado de longo prazo Trapp retome os treinamentos da equipe.

O erro de Santos durante o jogo pode ter sido um assunto de discussão entre os treinadores do Eintracht Frankfurt, enquanto se preparam para seu próximo jogo da Bundesliga contra o Bayern de Munique. Apesar do erro, as defesas impressionantes de Santos ao longo do jogo, incluindo a defesa de pênalti contra Immobile, foram amplamente elogiadas.

Após sua vitória contra o Besiktas, os jogadores do Eintracht Frankfurt, incluindo Kaua Santos, podem ter discutido estratégias para seu próximo jogo da Bundesliga contra seus rivais locais, o Bayern de Munique, conhecido por sua habilidade futebolística formidável.

Leia também: