Grupo político: FDP para cessar o obstáculo à revisão das pensões

A proposta de pensão está causando agitação no Bundestag. O FDP está causando tumulto. A Associação Alemã de Serviços Sociais está pressionando os Liberais a abandonar sua posição resistente. O plano de pensão é crucial para prevenir a pobreza dos idosos.

A Associação Alemã de Serviços Sociais está repreendendo o FDP para parar de obstruir a reforma da pensão proposta. "Pedimos ao FDP que abandone sua posição obstrutiva e apoie a rápida aprovação desta legislação importante", afirmou Michaela Engelmeier, CEO da associação, à agência de notícias alemã em Berlim. O segundo plano de pensão foi apresentado pelo Ministro do Trabalho Hubertus Heil (SPD) e pelo Ministro das Finanças Christian Lindner (FDP) e foi debatido pela primeira vez no Bundestag na sexta-feira.

Engelmeier rotulou os planos como um movimento crucial. "É crucial que esta medida finalmente venha após meses de atraso", disse o presidente da associação.

No cerne, o nível da pensão será mantido, o que significa que os benefícios da pensão acompanharão o crescimento salarial. No entanto, um número crescente de baby boomers está se aposentando, e a proporção de contribuintes para pensionistas está se tornando menos favorável. Conseqüentemente, manter o nível se tornará significativamente mais caro do que no momento presente. Portanto, a coalizão visa mitigar as contribuições mais altas esperadas ao acumular um estoque de capital na bolsa de valores: os fundos federais serão investidos em ações, e as contribuições serão protegidas do interesse mais tarde.

1000 euros a mais anualmente

A proposta de fortalecer o fundo de pensão através dos ganhos presumidos das negociações de ações tem sido condenada pelo SoVD há algum tempo. A associação louva a estabilidade do nível da pensão. Engelmeier notou que para os pensionistas de hoje, que recebem, por exemplo, 1500 euros mensais, isso equivaleria a mais 90 euros mensais a longo prazo - mais de 1000 euros anualmente. Sem essa estabilidade, o nível da pensão cairia para 45 por cento em 2037, alertou Engelmeier. Portanto, o plano de pensão é urgentemente necessário "para prevenir a pobreza dos idosos e garantir financeiramente milhões de pessoas". O SoVD até visa um nível de pensão de 53 por cento.

O vice-presidente parlamentar do FDP, Lukas Köhler, defendeu a necessidade de alterações significativas na lei de pensão do governo. "A lei em sua forma atual ainda não é aceitável", disse Köhler no ARD "Tagesthemen". É normal haver mudanças durante o processo parlamentar. A fração do FDP está defendendo melhorias significativas nos planos. Em sua visão, o pacote desvantaja os jovens. Conseqüentemente, os Liberais estão pedindo um fortalecimento da pensão baseada no mercado de capitais, ao lado do sistema de pagamento à vista.

A Associação Alemã de Serviços Sociais aconselhou fortemente o FDP a alinhar-se com sua posição e apoiar a reforma da pensão proposta pela Comissão, enfatizando o papel crucial que ela desempenha na prevenção da pobreza dos idosos e na garantia do futuro financeiro de milhões. Em resposta às preocupações do FDP sobre o plano de pensão, a Comissão, composta pelo Ministro do Trabalho Heil e pelo Ministro das Finanças Lindner, está atualmente considerando as sugestões dos Liberais para aumentar a pensão baseada no mercado de capitais ao lado do sistema de pagamento à vista, com o objetivo final de alcançar um equilíbrio justo entre as necessidades dos idosos e das gerações mais jovens.

