Grupo liderado por Todd Boehly chega a acordo para comprar o Chelsea Football Club

Boehly detém participações nos Los Angeles Dodgers da MLB, nos Los Angeles Lakers da NBA e nos Los Angeles Sparks da WNBA.

O Chelsea diz que a venda a um consórcio liderado por Boehly e apoiado pela Clearlake Capital deverá estar concluída no final deste mês, "sujeita a todas as aprovações regulamentares necessárias".

O atual proprietário do clube é o oligarca russo Roman Abramovich, que está sujeito a sanções do governo britânico e viu os seus bens congelados.

Abramovich colocou o clube à venda no início de março, na sequência da invasão russa da Ucrânia, dizendo na altura que era "no melhor interesse do clube".

Na sexta-feira, o clube disse que, do investimento total que está a ser feito, 2,5 mil milhões de libras (3,08 mil milhões de dólares) serão usados para comprar as acções do clube e este dinheiro será depositado numa conta bancária congelada no Reino Unido "com a intenção de doar 100% para causas de caridade, como confirmado por Roman Abramovich".

O clube acrescentou que seria necessária a aprovação do governo britânico para que os lucros fossem transferidos da conta bancária congelada no Reino Unido.

O clube acrescentou que os novos proprietários propostos também "comprometer-se-iam a investir 1,75 mil milhões de libras (2,16 mil milhões de dólares) em mais investimentos em benefício do clube". Isto incluiria investimentos no estádio do clube, Stamford Bridge, na sua academia, na equipa feminina e no financiamento da instituição de caridade Chelsea Foundation.

O anúncio do acordo com Boehly surge quando faltam pouco mais de três semanas para o fim da atual licença de funcionamento do clube, que expira a 31 de maio.

Entre os que já manifestaram interesse no clube contam-se o bilionário britânico Jim Ratcliffe e grupos liderados pelo coproprietário dos Boston Celtics, Stephen Pagliuca, e pelo antigo presidente da British Airways, Martin Broughton, bem como um consórcio liderado pelos proprietários dos Chicago Cubs, a família Rickets.

A Reuters contribuiu para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com