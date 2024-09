Grupo de Parentes Exorta a Greve em Toda a Cidade e Grande Protesto em Tel Aviv Após a Libertação dos Cativos do Hamas

Após o resgate de seis cadáveres de reféns de Hamas na Faixa de Gaza, o Fórum das Famílias de Reféns convocou uma greve nacional em Israel e um protesto significativo em Tel Aviv. O objetivo é pressionar o governo a assinar rapidamente um acordo para a libertação dos reféns restantes, afirmou o fórum em um comunicado no domingo.

O fórum apelou à poderosa federação israelense de trabalhadores, a Histadrut, para participar da greve a partir da noite de domingo. Várias organizações declararam ações de solidariedade para apoiar as famílias dos reféns. Por exemplo, uma grande rede de cinemas e vários estabelecimentos de alimentação pretendem fechar na noite de domingo.

Além disso, o líder da oposição, Jair Lapid, apoiou uma greve nacional. Referindo-se aos seis reféns agora confirmados como mortos, Lapid afirmou: "Eles ainda estavam vivos, mas Netanyahu e seu gabinete da morte optaram por não resgatá-los".

Enquanto isso, o ministro da Defesa israelense, Joav Gallant, instou seus colegas do gabinete a revogar sua decisão anterior de manter uma presença militar israelense contínua no suposto corredor de Philadelphi, que divide a Faixa de Gaza do Egito. A presença de tropas israelenses nessa área fronteiriça é um assunto controverso nas negociações sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns. Gallant recomendou que o governo "se reúna imediatamente e revogue a decisão tomada na quinta-feira".

Aproximadamente 100 reféns ainda estão detidos por Hamas e outros grupos radicais palestinos na Faixa de Gaza, segundo fontes israelenses, com 33 mortes confirmadas.

