Destaques da história

Grande Prémio dos EUA: Lewis Hamilton "perfeito" reaviva as esperanças de título de F1 com a vitória no Texas

Lewis Hamilton vence o Grande Prémio dos Estados Unidos

Revive as esperanças de título na F1

Nico Rosberg termina em segundo

Rosberg lidera a classificação com 26 pontos

O atual bicampeão relegou o líder do campeonato e colega de equipa da Mercedes, Nico Rosberg, para o segundo lugar no Circuito das Américas em Austin, Texas.

O resultado reduziu a diferença entre os dois para 26 pontos, quando faltam três etapas para o fim da temporada de 2016.

"Corrida perfeita, Lewis", foi a mensagem da sua equipa após uma condução imperiosa e sem problemas.

Foi certamente uma "vitória obrigatória" para Hamilton, que assumiu a liderança desde a frente da grelha, enquanto Daniel Ricciardo, da Red Bull, forçou a passagem de Rosberg para o segundo lugar.

Leia: Hamilton na pole no Texas

O alemão Rosberg conseguiu ultrapassar Ricciardo durante um período de Safety Car Virtual, ironicamente colocado em prática depois de o companheiro de equipa adolescente de Ricciardo, Max Verstappen, ter tido de parar na pista com um problema técnico.

"O segundo lugar é bom, foi uma limitação de danos", admitiu Rosberg.

O australiano Ricciardo acabou por terminar em terceiro, com Sebastian Vettel em quarto para a Ferrari, que perdeu Kimi Raikkonen devido a uma desistência.

O bicampeão Fernando Alonso foi um belo quinto para a McLaren, com Carlos Sainz em sexto para a Toro Rosso.

Foi a primeira vitória de Hamilton desde o GP da Alemanha, no final de julho, e seu desafio foi comprometido por problemas no motor e pelo desempenho consistente de Rosberg, que busca seu primeiro título mundial.

Mesmo com a vitória nas restantes corridas, que culminam com a final em Abu Dhabi, no final de novembro, o destino de Hamilton continua fora das suas mãos, uma vez que Rosberg pode chegar ao topo com segundos lugares nas três.

"Tudo o que posso fazer é dar o meu melhor, o Nico tem conduzido muito bem, por isso a batalha vai continuar e eu vou tentar", afirmou.

Foi a sua sétima vitória da época e a 50ª da sua brilhante carreira, que o levou a conquistar três títulos mundiais, os dois últimos com a dominante equipa Mercedes.

O Texas também continua a ser um terreno de caça feliz para o britânico, que conquistou o título na época passada e estava a vencer pela quarta vez no circuito.

A sua popularidade tem ajudado a alimentar o interesse pela F1 nos Estados Unidos, com as celebridades desportivas Lindsey Vonn, esquiadora, e Venus Williams, estrela do ténis, entre a enorme multidão que assistiu à corrida de 56 voltas, enquanto Taylor Swift proporcionou o entretenimento antes da corrida.

O circo da F1 dirige-se agora para o México para a corrida do próximo fim de semana, com a corrida pelo título ainda muito viva.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com