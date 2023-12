Destaques da história

Grande Prémio do Mónaco: o piloto "gentleman" que reinava na Riviera Francesa

Graham Hill venceu cinco vezes no Mónaco

A estrela britânica das corridas venceu a Indy 500 em 1966

O Mónaco foi palco de um Grande Prémio pela primeira vez em 1929

A 74ª edição tem lugar a 29 de maio

As cinco vitórias do piloto britânico foram todas obtidas durante os Swinging Sixties, ajudando a estabelecer o Grande Prémio do Mónaco como a principal corrida do calendário da Fórmula 1 e dando a Hill a alcunha de "Mr Monaco".

A determinação de Hill na pista e o seu charme fora dela provaram ser uma combinação vencedora. Questionado por um repórter de televisão sobre o que pensava da corrida depois de receber a bandeira axadrezada um ano, deu a resposta lacónica: "Bem, foi muito difícil!"

Para o britânico, o Mónaco oferecia uma pureza que remetia para as raízes do automobilismo.

"Há tudo o que se encontra numa estrada pública - "postes de iluminação, árvores, discotecas, casas, hotéis, lancis, sarjetas", disse Hill numa entrevista televisiva de 1968 - o ano do seu quarto triunfo.

"É uma corrida de estrada propriamente dita e no verdadeiro sentido da palavra - quando o automobilismo teve origem, foi em estradas públicas."

MAIS: O playboy da F1 que inspirou Hollywood

O duplo campeão mundial de F1 e vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 1966, que morreu tragicamente num acidente de avião em 1975, estava no topo do seu jogo nas ruas de Monte Carlo, diz Jackie Stewart.

Grande Prémio do Mónaco 2016

"Graham era o homem da altura e eu aprendi muito com ele... foi uma relação feliz", disse Stewart, que fez parceria com Hill na equipa BRM no seu ano de estreia na F1, em 1965, à CNN.

"Ele era um cavalheiro na pista de corrida. Houve um período em que se podia dizer que nem todos (os pilotos) eram bem-educados. Graham Hill era muito bem-educado na pista de corrida - ele não te interrompia".

Stewart, ele próprio três vezes vencedor no Mónaco, atribui a Hill o mérito de o ter ensinado a evitar problemas no implacável circuito de duas milhas do principado.

"Não cometer erros, esse é o grande problema - aprendi isso com Graham. Não se deve conduzir em excesso em Monte Carlo. Se não cometeres nenhum erro e conduzires razoavelmente bem, há uma boa hipótese de ganhares a corrida."

Mesmo quando Hill cometeu erros de cálculo, ainda conseguiu encontrar uma forma de vencer - o famoso "empurrar" o seu carro de volta para a pista e reiniciá-lo depois de ter evitado uma saída de pista em 1965.

Hill classificaria essa vitória - a sua terceira no Mónaco - como uma das melhores da sua carreira na F1.

MAIS: Verstappen será tão grande quanto Cruyff?

Os carros podem ser mais rápidos hoje do que nos tempos de Hill, mas naquela época era muito mais difícil de pilotar.

"Você tinha que ser preciso, tinha que ser consistente e não podia cometer erros", diz Stewart. "Quando Graham estava a ganhar em Monte Carlo, era consideravelmente mais difícil.

"Tínhamos de estar sempre bem focados naqueles dias. Tínhamos 2.800 mudanças de velocidade - isso era muito duro para as mãos (e) era uma corrida física - 100 voltas naquela altura."

A última vitória de Hill no Mónaco em 1969 seria também a última da sua carreira na F1 - no mesmo ano, partiu as duas pernas quando se despistou no Grande Prémio dos EUA em Watkins Glen.

Voltou à ação na época seguinte, mas não conseguiu recuperar a forma que lhe tinha dado dois títulos mundiais durante a década de 1960.

No entanto, o famoso sentido de humor de Hill manteve-se intacto - depois do acidente no GP dos EUA, quando lhe perguntaram se tinha uma mensagem para a sua mulher, ele gracejou: "Digam-lhe que não vou dançar durante duas semanas".

É este lado mais leve que perdura mais vividamente na memória de Stewart.

"O seu maior trunfo era o seu humor, o segundo era a sua condução. Ele tinha um grande carácter. Havia grandes pilotos quando Graham estava a correr - Jack Brabham, Innes Ireland, Jim Clark, na altura a crème de la crème - e ele ganhou o campeonato do mundo.

"Graham Hill foi um dos melhores pilotos do seu tempo, não há dúvida sobre isso."

O 74º Grande Prémio do Mónaco realiza-se no domingo, 29 de maio.

MAIS: A "determinação" de Schumacher pode ajudá-lo a recuperar

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com