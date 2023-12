Grande Prémio de F1 da Austrália de 2021 e corrida de MotoGP cancelados

O Grande Prémio da Austrália foi cancelado pelo segundo ano consecutivo, com a 21ª etapa do campeonato de Fórmula 1 a ser vítima dos apertados controlos fronteiriços do país, disseram os organizadores na terça-feira.

"Lamentamos anunciar que o Grande Prêmio da Austrália de 2021 foi cancelado devido a restrições e desafios logísticos relacionados à pandemia COVID-19 em curso", disseram os organizadores em um comunicado sobre a corrida de 21 de novembro.

A ronda australiana do campeonato do mundo de MotoGP, agendada para Phillip Island a 24 de outubro, foi também cancelada pelo segundo ano consecutivo.

"A pandemia de COVID-19 em curso e as consequentes complicações de viagem e restrições logísticas significam que não foi possível confirmar a viabilidade do evento neste momento e, portanto, não constará do calendário de 2021", disseram os organizadores.

