Grande Prémio da Áustria: Max Verstappen alcança a terceira vitória consecutiva no GP da Áustria

No domingo, o piloto holandês de 23 anos obteve a terceira vitória consecutiva em grandes prémios, depois das vitórias no GP de França e no GP da Estíria, com Verstappen a aumentar a sua vantagem sobre o campeão mundial Lewis Hamilton na classificação mundial de pilotos.

Hamilton terminou em quarto lugar, com seu companheiro de equipe da Mercedes, Valtteri Bottas, em segundo, enquanto Lando Norris conquistou um impressionante terceiro lugar, apesar de ter sido penalizado por forçar Sergio Perez a sair da pista.

Após nove corridas da temporada de 2021, Verstappen acumulou 182 pontos, 32 a mais que Hamilton.

"Incrível para ser honesto, o carro era irreal", disse Verstappen, que liderou do início ao fim - assim como havia feito no GP da Estíria.

"Em todos os jogos de pneus que colocámos, foi muito agradável de conduzir. Foi um grande esforço de toda a equipa. Estas duas semanas aqui têm sido incríveis".

Depois de passar por cima do meio-fio de saída, Hamilton sofreu danos em seu carro, mas o que preocupa muito mais o britânico de 36 anos é o domínio do carro da Red Bull de Verstappen.

"Estamos a milhas de distância deles [Red Bull]", disse Hamilton ao site da F1. "Eles trouxeram muitas atualizações e nós não, então temos que trazer algumas.

"Já tinha dito antes da corrida que seria difícil bater o Max. Mas é muito frustrante perder tanto downforce na traseira e perder o segundo lugar hoje.

"Não estava a passar por cima da berma mais do que qualquer outro. [Sem os danos] eu teria sido segundo, teria sido um segundo lugar fácil hoje."

No entanto, o CEO da Mercedes e Diretor da Equipa, Toto Wolff, fez uma avaliação mais otimista, declarando: "Este ainda não acabou".

"Os danos foram causados do lado de fora da Curva 10, [Hamilton] não estava a correr particularmente forte na berma, por isso temos de descobrir porque é que isso aconteceu", disse Wolff ao site da F1.

"Pudemos ver que a melhoria da semana passada para cá foi realmente entender o carro um pouco, vamos progredir e estar na corrida novamente.

A próxima corrida de F1 é o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, a 18 de julho.

"A Mercedes tem sido muito forte em Silverstone há anos, por isso vai ser muito forte lá. E também na corrida de sprint, haverá uma dinâmica diferente", disse o Diretor de Equipa da Red Bull, Christian Horner, ao site da F1, referindo-se ao novo formato de qualificação de sprint.

"Mas se levarmos este ímpeto para Silverstone, não há nada a temer".

Silverstone será a primeira de três corridas desta época a apresentar o formato de qualificação ao sprint.

Corrida ao longo de 100 quilómetros durante os fins-de-semana de grandes prémios, a qualificação ao sprint dará ao vencedor três pontos, contra um ponto para o terceiro.

O novo formato também será utilizado no Grande Prémio de Itália e no Grande Prémio do Brasil no final de 2021.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com