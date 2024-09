- Grande participação nas eleições da Saxónia

Espere uma grande multidão para a votação do estado da Saxônia. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos já tinham depositado seus votos, segundo a Oficina Estatística com sede em Kamenz. Em 2019, esse número foi apenas ligeiramente maior, com 26,2%.

Os números iniciais não incluem ainda os votos por correio. Prevê-se que 24,6% dos eleitores votarão em casa desta vez, um aumento constante em relação aos 16,9% em 2019. De acordo com a Oficina Eleitoral, as urnas funcionaram sem problemas pela manhã, sem problemas relatados.

Em Dresden, 57,5% dos eleitores aptos já tinham comparecido às urnas até o meio-dia, em comparação com 53,3% em 2014. Leipzig registrou uma participação de 52,5% na mesma hora, marcando um aumento significativo em relação aos 40,8% em 2019. Os votos por correio foram incluídos na contagem para ambas as cidades. Chemnitz relatou uma participação de cerca de 33% pela manhã, com apenas eleitores de domingo contabilizados. A cidade destacou que sua participação preliminar foi aproximadamente a mesma que os 32% witnessed na última eleição estadual em 2019.

A Oficina Estatística mencionou que outros métodos de votação além do presencial, como votos por correio, ainda não foram incluídos nos números de votação antecipada. Apesar do aumento na votação por correio, outros métodos tradicionais ainda são populares, como mostram os altos números de participação em cidades como Dresden e Leipzig.

