- Grande Mesquita: Manter o controle do Estado sobre a Mesquita Azul

Em Hamburgo, segundo o senador do Interior Andy Grote (SPD), a Mesquita Azul, localizada nas proximidades do Alster, deve continuar sob o controle do estado no futuro. Grote compartilhou suas ideias em uma entrevista com "Die Welt", afirmando: "Deve ser acessível novamente como um centro religioso e cultural, indiscutivelmente separado de Teerã". Ele também destacou: "O estado nunca deve renunciar ao controle da estrutura novamente".

Hamburgo abriga uma substancial população xiita e uma considerável comunidade iraniana que geralmente se opõe ao regime de Teerã. Grote acrescentou: "Para essas pessoas, a mesquita deve voltar a servir como um ponto de referência". No entanto, ele observou que isso pode levar vários anos a mais, já que os procedimentos legais ainda não foram finalizados.

Mesquita sob Controle Federal

Antes de sua proibição, o Centro Islâmico Hamburgo (IZH) administrava a mesquita. Em 24 de julho, a ministra do Interior federal, Nancy Faeser (SPD), anunciou que a associação promovia objetivos inconstitucionais e propagava a ideologia da Revolução Iraniana na Alemanha. Desde então, a polícia em todo o país apreendeu os ativos e instalações do centro, bem como os de cinco organizações afiliadas. Desde então, a Mesquita Azul passou para o controle federal. O IZH recorreu à proibição no Tribunal Administrativo Federal em Leipzig, com o objetivo principal de reabrir a mesquita para os fiéis, como explicou o advogado da associação.

Somente as Orações de Sexta-feira são Permitidas ao Lado da Calçada

Após a proibição, os fiéis se reuniram para as orações de sexta-feira na rua na frente da mesquita, o que levou a tensões no bairro. Na última quinta-feira, as autoridades, especificamente a polícia responsável pelas reuniões, emitiram uma ordem limitando os reunidos a uma área fora da zona pedestre. Aproximadamente 80 pessoas participaram de uma oração pública na sexta-feira, que ocorreu em uma calçada isolada a uma distância da mesquita. Eles também expressaram suas objeções à apreensão do edifício.

