Graeme McDowell diz ter recebido ameaças de morte que lhe diziam para "morrer" depois de ter entrado na digressão LIV Golf

Os golfistas têm sido fortemente criticados por se juntarem à digressão separatista, que é apoiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) - um fundo soberano presidido por Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita - pela natureza de "captação de dinheiro" do êxodo das digressões tradicionais do golfe e por aceitarem dinheiro de um país com um historial sombrio em matéria de direitos humanos.

Bin Salman foi apontado num relatório dos serviços secretos dos EUA como responsável pela aprovação da operação que levou ao assassínio do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, embora tenha negado o seu envolvimento. Grupos de direitos humanos também criticaram o país por realizar execuções em massa e pelo tratamento dado aos homossexuais.

Antes do evento inaugural da série LIV Golf, em junho, quando questionado sobre a aceitação de dinheiro do regime da Arábia Saudita, McDowell disse que a digressão era "incrivelmente polarizadora".

"Acho que todos concordamos aqui em cima, veja-se a situação de Khashoggi; todos concordamos que é repreensível. Ninguém vai discutir esse facto", afirmou numa conferência de imprensa.

"Mas nós somos jogadores de golfe. Falando pessoalmente, sinto que o golfe é uma força do bem no mundo. Tento ser um ótimo exemplo para as crianças. Sei o que o jogo de golfe me ensinou. Adoro usar o jogo de golfe como algo que ajuda a crescer em todo o mundo. É basicamente isso que temos feito nos últimos 20 anos, ser modelos para os miúdos e tentar utilizar este jogo, como digo, como uma força do bem.

"Não somos políticos. Sei que vocês detestam essa expressão, mas infelizmente não somos. Somos jogadores de golfe profissionais. Se a Arábia Saudita quiser utilizar o jogo de golfe como forma de chegar onde quer estar e tiver os recursos para acelerar essa experiência, penso que temos orgulho em ajudá-los nessa viagem, utilizando o jogo de golfe e as capacidades que temos para ajudar a desenvolver o desporto e levá-los até onde querem estar".

Desde o primeiro evento em Londres, à medida que cada vez mais jogadores optam por se juntar a um pagamento maior, o escrutínio só tem aumentado.

Antes do seu segundo evento - e o primeiro em solo americano - nos arredores de Portland, Oregon, na semana passada, os jogadores e organizadores enfrentaram protestos de sobreviventes do 11 de setembro e das famílias das vítimas, que criticaram os golfistas por trabalharem com a Arábia Saudita, que dizem ter sido cúmplice dos ataques terroristas de 2001.

E para McDowell, vencedor do US Open de 2010, essa atenção e essas críticas tornaram-se um fardo e tanto.

Falando à BBC antes do JP McManus Pro-Am em Adare Manor, na Irlanda, McDowell disse que agora não "acorda e sente orgulho de mim mesmo todos os dias".

"Não consigo abrir a minha conta no Instagram ou no Twitter sem que alguém me diga para morrer", disse o jogador de 42 anos na segunda-feira. "Eu só queria não ter dito nada. Eu gostaria de ter sentado lá e balançado a cabeça e dito: 'Sem comentários', mas não é quem eu sou.

"É muito difícil porque me estão a fazer perguntas para as quais não há respostas certas. A minha integridade moral está sempre a ser atacada quando tudo o que estou a tentar fazer é jogar golfe.

"Estou a tentar tomar uma decisão de negócios para mim e para a minha família. Paguei as minhas dívidas neste jogo ao longo dos últimos 20 anos, tentei comportar-me da forma correcta.

"As ténues ligações ao que o regime saudita fez... as coisas horríveis que fizeram - (aqueles que criticaram a LIV Golf) estão a tentar ligar isso ao golfe e a jogar golfe profissional.

"Já joguei golfe em todo o mundo, em países cujo historial em matéria de direitos humanos poderia provavelmente também ser desfeito.

"Nunca questionei a minha presença na China, no Médio Oriente, em todo o mundo e o que faço é jogar golfe profissional. Jogo golfe por dinheiro. Andei atrás desse dinheiro por todo o mundo durante toda a minha carreira. Será que pesquiso a moral de cada dólar que ganhei? Não, não pesquiso."

Liderada pelo antigo nº 1 do mundo Greg Norman, a série LIV, baseada em equipas, é apoiada pela PIF e comprometeu-se a atribuir 250 milhões de dólares em prémios monetários. Os torneios são disputados em 54 buracos, em vez dos 72 buracos do PGA Tour, e não há jogadores eliminados durante o torneio.

Fonte: edition.cnn.com