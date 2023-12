Destaques da história

GP do Japão: Hamilton alarga a liderança do título e Vettel falha o desafio

Lewis Hamilton vence o GP do Japão

59 pontos de vantagem na corrida pelo título de F1

Falha na vela de ignição afasta Sebastian Vettel

Uma falha na vela de ignição fez com que um frustrado Vettel abandonasse o seu Ferrari no início da corrida de 53 voltas em Suzuka, deixando o caminho livre para o pole sitter Hamilton conquistar a sua oitava vitória da temporada para a Mercedes.

Há apenas seis semanas, Vettel liderava o campeonato, mas um acidente na primeira curva em Singapura, depois problemas técnicos na Malásia e a 16ª ronda no Japão deixaram Hamilton numa posição forte para conquistar o seu quarto título mundial.

Com Vettel afastado, o vencedor da Malásia, Max Verstappen, surgiu como a principal ameaça para Hamilton, terminando em segundo lugar, com o seu colega de equipa da Red Bull, Daniel Ricciardo, a completar o pódio.

O Mercedes de Hamilton também sofreu um problema técnico e ele teve que sobreviver a um susto no final, quando o holandês Verstappen se aproximou rapidamente, mas ele se segurou para garantir sua 61ª vitória na carreira, a quinta nas últimas sete corridas, colocando-o no banco de box na corrida do campeonato.

" Eu só poderia ter sonhado em ter esse tipo de diferença", disse ele. "A Ferrari colocou um grande desafio durante todo o ano".

Infelizmente para Vettel, esse desafio foi-se esgotando e ele lançou uma figura desanimada após a sua retirada.

"Foi uma pena as duas últimas corridas com problemas de fiabilidade, mas às vezes é assim", admitiu.

"Ainda temos uma hipótese este ano. Chegámos muito mais longe do que as pessoas pensavam, por isso há alguns pontos positivos."

Mas com apenas um máximo de 100 pontos disponíveis, Vettel enfrenta uma batalha árdua para adicionar às suas quatro coroas mundiais com a Red Bull e Hamilton tem uma chance matemática de encerrar o título nos Estados Unidos dentro de duas semanas.

A Mercedes também se apoderou de outro título mundial de construtores, com o quarto lugar no Japão para Valtteri Bottas, à frente do segundo Ferrari de Kimi Raikkonen.

A equipa lidera a Ferrari por 145 pontos a quatro jornadas do fim, com a Red Bull em terceiro lugar.

O diretor da equipa Red Bull, Christian Horner, ficou muito satisfeito com o duplo pódio da sua dupla de pilotos, mas também deu a sua opinião sobre a corrida pelo título.

"É um golpe fatal para Sebastian hoje", disse ele à BBC Radio Five. "É difícil imaginar Lewis não vencendo o campeonato, mas tudo pode acontecer".

Atrás dos primeiros classificados, a dupla da Force India, Esteban Ocon e Sergio Perez, terminou em sexto e sétimo, com os companheiros de equipa da Haas, Kevin Magnussen e Romain Grosjean, em oitavo e nono.

Felipe Massa completou a pontuação para a Williams, com o bicampeão Fernando Alonso em 11º para a equipa McLaren, depois de ter partido da parte de trás da grelha.

O britânico Jolyon Palmer foi 12º na sua última corrida pela Renault, com o seu substituto Carlos Sainz a fazer um pião no seu Toro Rosso, provocando um safety car.

Vettel, que estava a deslizar pelo pelotão, retirou-se pouco depois. "Box Sebastian, box", foi a mensagem no rádio da corrida. "Vamos retirar o carro, infelizmente."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com