GP de Espanha: Lewis Hamilton dá a si próprio a salvação do título de F1

Lewis Hamilton na pole em Espanha

Nico Rosberg, companheiro de equipa da Mercedes, é segundo

Max Verstappen impressiona na estreia da Red Bull

Ferraris na terceira fila

No sábado, em Espanha, talvez tenha sido o início da luta de Hamilton, que conquistou uma excelente pole - a sua primeira em três corridas - relegando Rosberg para o segundo lugar da grelha.

Hamilton dominou a segunda e depois a decisiva terceira sessão de qualificação no Circuito da Catalunha para registar o tempo mais rápido de um minuto e 22 segundos, 0,280 segundos mais rápido do que o seu rival pelo título.

O britânico esteve na pole em duas ocasiões anteriores esta época, mas as más partidas prejudicaram o seu desafio, uma situação que Hamilton está determinado a melhorar.

"Temos estado a trabalhar nas nossas largadas. Estou no melhor lugar para começar e amanhã é um grande dia", disse ele na conferência de imprensa pós-qualificação.

Rosberg, que venceu as primeiras quatro corridas da campanha e sete consecutivas para abrir uma diferença de 43 pontos sobre Hamilton, ainda está confiante de que pode chegar a oito consecutivas.

"Claro que estou desiludido - queria ser o primeiro. Felizmente, o que conta é a corrida", disse o alemão.

Atrás da dupla dominante da Mercedes, houve um desempenho soberbo da dupla da Red Bull, Daniel Ricciardo e, em particular, do adolescente holandês Max Verstappen, que substituiu Daniil Kvyat na equipa.

Ricciardo reagiu aos tempos rápidos do seu jovem companheiro de equipa para o levar ao terceiro lugar na Q3, mas a troca de Verstappen, que começou a época com a equipa irmã Toro Rosso, com o russo Kvyat compensou claramente.

"Os nossos pilotos foram fantásticos. A última volta de Daniel foi poderosa e a primeira #Quali de Max foi incrível", tweetou o chefe de equipa Christian Horner.

Os Ferraris de Kimi Raikkonen e do tetracampeão Sebastian Vettel ficaram na terceira fila, em quinto e sexto lugares.

O finlandês Valtteri Bottas foi sétimo para a Williams, à frente do espanhol Carlos Sainz na Toro Rosso, com Sergio Perez da Force India em nono.

O bicampeão Fernando Alonso finalmente fez a última sessão de qualificação com o seu McLaren Honda, ficando em 10º lugar na grelha.

A pole de Hamilton foi a 52ª da sua carreira, o terceiro melhor registo de sempre, apenas com Michael Schumacher e Ayrton Senna à sua frente.

