GP da Malásia: Max Verstappen vence e Lewis Hamilton aumenta a vantagem no título

Verstappen, que celebrou o seu 20º aniversário na véspera da corrida, deixou para trás as desilusões de sete desistências em 2017 para conquistar a segunda vitória da Red Bull na temporada.

Lewis Hamilton rapidamente cedeu a liderança a Verstappen depois de partir da pole, mas terminou em segundo para aumentar a sua vantagem sobre o quarto classificado, Sebastian Vettel, para 34 pontos a cinco jornadas do fim.

Vettel, que partiu do fundo da grelha no seu Ferrari depois de problemas de motor terem arruinado a sua sessão de qualificação, produziu a condução do dia, mas não conseguiu desalojar o companheiro de equipa de Verstappen, Daniel Ricciardo, do último lugar do pódio.

Para fechar um fim de semana de contratempos para a Ferrari, Kimi Raikkonen, que se qualificou em segundo, não pôde participar depois de uma falha no seu carro antes da volta de formação.

Isso deixou Hamilton com uma tarefa mais fácil para manter sua vantagem na largada, mas na quarta volta de 56 ele foi ultrapassado pelo Verstappen, que facilmente manteve sua liderança até o final de uma corrida sem grandes acontecimentos.

O maior drama ficou reservado para depois do final, quando o carro de Vettel foi abalroado pelo Williams do adolescente canadiano Lance Stroll, destruindo a asa traseira e deixando o alemão à boleia de volta às boxes.

"É incrível", queixou-se Vettel. "Stroll não estava a olhar para onde ia."

Stroll tinha terminado em oitavo. "Foi um incidente muito estranho, não foi intencional de nenhum de nós", disse o jovem de 18 anos.

Verstappen, que muitos apontam como um futuro campeão mundial de F1, percebeu que tinha uma excelente chance de vitória, especialmente após a saída de Raikkonen e com Hamilton de olho no título.

"Ele (Hamilton) tinha mais a perder do que eu no campeonato, por isso fui para a curva 1 e a partir daí podia fazer a minha própria corrida", disse.

Verstappen teve de se defender de um ataque do companheiro de equipa de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas, na primeira curva, para defender o seu segundo lugar, mas esse foi o ponto alto do dia para o finlandês, que saiu do ritmo na quinta posição.

Com Bottas em dificuldades, Hamilton ficou com a tarefa solitária de repelir os desafios de Ricciardo e, mais tarde, de Vettel, mas ficou satisfeito com o seu resultado após um fim de semana difícil para a habitualmente dominante equipa Mercedes.

"Foi uma corrida difícil", admitiu. "Eles (Red Bull) tiveram a vantagem sobre nós hoje".

Ele agora vai para Suzuka para o Grande Prêmio do Japão na próxima semana com uma vantagem sólida, mas não inatacável sobre Vettel, com um máximo de 125 pontos em disputa nas corridas restantes da temporada de F1.

A corrida de domingo marcou a última edição do GP da Malásia, que se realiza desde 1999, mas o primeiro-ministro do país, Najib Razak, deu a entender que poderá regressar em algum momento.

Razak disse aos jornalistas que não queria que o circuito de Sepang se tornasse num "elefante branco" e não excluía a possibilidade de a F1 regressar, "se a economia fosse adequada".

