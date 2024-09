Governo eleito para reforçar as medidas de segurança para os socorristas e voluntários.

O governo federal está implementando medidas para reforçar as salvaguardas para os militares e voluntários. A proposta, apresentada pelo Ministro da Justiça Federal Marco Buschmann (FDP), inclui alterações no Código Penal com o objetivo de processar de forma mais eficaz os ataques contra trabalhadores de emergência, oficiais de lei e voluntários, de acordo com o ministério.

Ataques contra indivíduos politicamente ativos, incluindo membros do conselho municipal e representantes do Parlamento Europeu, também se tornarão crime.

Segundo Buschmann, aqueles que dedicam seu tempo a servir à nossa sociedade merecem uma proteção única. A ministra do Interior Federal do SPD, Nancy Faeser, concordou, afirmando que se os crimes contra policiais, pessoal de emergência, bombeiros, voluntários e políticos locais forem punidos com penas mais severas, isso enviará uma mensagem clara: "A lei não tolerará tais atos e impulsionará punições rigorosas contra os infratores."

Além disso, o uso e o teste legais de tasers pela Polícia Federal serão fortalecidos. Faeser explicou que essa medida faz parte do pacote de segurança introduzido pela coalizão do semáforo em resposta ao ataque suspeito de origem islâmica em Solingen.

