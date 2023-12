Governo dos EUA diz que Brittney Griner foi detida injustamente na Rússia

O gabinete SPEHA dirige e coordena os esforços diplomáticos do governo destinados a garantir a libertação de americanos injustamente detidos no estrangeiro, e a passagem para o seu gabinete significa mais flexibilidade nos esforços para negociar a sua liberdade, uma vez que não têm necessariamente de esperar pelo desenrolar dos processos judiciais russos.

Carstens e a sua equipa desempenharam um papel importante na libertação do cidadão americano e veterano da Marinha Trevor Reed da Rússia na semana passada.

"Quando se trata dos nossos esforços para libertar americanos, o Enviado Especial Presidencial para os Assuntos dos Reféns, Embaixador Carstens, vai a qualquer lado, fala com qualquer pessoa se isso significar que podemos regressar a casa com um americano, para reunir esse americano com a sua família", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, na segunda-feira.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse na terça-feira que a decisão de classificar Griner como detida injustamente foi tomada "em coordenação com o negociador de reféns [Carstens] e o Departamento de Estado".

"Mas, normalmente, e não acredito que isso vá mudar, para deixar espaço para o resultado que todos queremos e desejamos, que é trazê-la e a todos os americanos detidos ou injustificadamente detidos para casa, normalmente não falamos muito sobre isso", disse ela.

A agente de Griner, Lindsay Kagawa Colas, disse num comunicado: "Brittney está detida há 75 dias e a nossa expetativa é que a Casa Branca faça o que for necessário para a trazer para casa".

Um porta-voz da WNBA disse que a liga vê as notícias de terça-feira como um "desenvolvimento positivo e um próximo passo para levá-la para casa".

Para além do trabalho da administração Biden, o Richardson Center, que defende em privado as famílias dos reféns e dos detidos e que esteve envolvido na recuperação de Reed, está também a trabalhar em nome da família de Griner para tentar garantir a sua libertação.

"Posso confirmar que o Governador Richardson e o Centro Richardson estão de facto a trabalhar em nome da família de Brittney para garantir o seu regresso em segurança. Devido aos esforços e sensibilidades em curso, estamos mais concentrados em trabalhar do que em falar neste momento", disse Mickey Bergman, vice-presidente e diretor executivo do Richardson Center, numa declaração à CNN.

Griner, duas vezes medalhista olímpica de ouro e estrela da equipa Phoenix Mercury da WNBA, foi detida em fevereiro num aeroporto de Moscovo e acusada pelas autoridades russas de contrabando de quantidades significativas de uma substância estupefaciente - um crime punível com até 10 anos de prisão.

Durante a época baixa da WNBA, a jogadora joga no UMMC Ekaterinburg, uma potência russa.

Na terça-feira, a WNBA disse que vai homenagear Griner, sete vezes all-star, durante a temporada de 2022 com suas iniciais e número da camisa (42) ao longo das linhas laterais de todas as 12 quadras da casa. Griner também receberá seu salário integral da WNBA, disse a liga.

"Ao iniciarmos a época de 2022, estamos a manter a Brittney na vanguarda do que fazemos através do jogo de basquetebol e na comunidade", disse a Comissária da WNBA, Cathy Engelbert, num comunicado.

"Continuamos a trabalhar para trazer Brittney para casa e agradecemos o apoio que a comunidade mostrou à BG e à sua família durante este período extraordinariamente desafiador."

A liga está em constante comunicação com o governo dos EUA, disse o porta-voz da WNBA na terça-feira.

Na época passada, Griner terminou em segundo lugar na votação para o Prémio de Jogadora Mais Valiosa. A jogadora de 6'9" levou o Mercury às finais da WNBA, onde o Phoenix perdeu para o Chicago Sky em quatro jogos.

A temporada da WNBA começa na sexta-feira e o Phoenix inicia a sua época em casa contra o Las Vegas Aces.

As autoridades russas não responderam imediatamente ao pedido da CNN para comentar a nova classificação do caso Griner pelo Departamento de Estado.

Brian Todd e Donald Judd, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com