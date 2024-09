Gotham FC, vitorioso no campeonato NWSL, torna-se o primeiro time da liga a visitar a Casa Branca, interage com o Presidente Biden.

Em uma celebração do triunfo da equipe, Biden elogiou sua determinação – Gotham ficou em último na liga em 2022, mas conseguiu chegar aos playoffs e conquistar o campeonato no ano seguinte – e sua influência em um movimento mais amplo do esporte feminino.

"É seguro dizer que todos sintonizam nos esportes femininos hoje em dia", declarou Biden em seu discurso.

"Quando as pessoas assistem você jogar, também testemunham o impacto da influência fora de campo, o que é significativo. Você lidera o caminho ao oferecer medicina e cuidados de saúde esportivos exclusivos para mulheres.

"Uma mulher pode alcançar qualquer coisa que um homem possa – até mesmo se tornar a Presidente dos Estados Unidos", ele observou ainda mais.

Biden também recebeu uma camisa do Gotham FC com o número 46 nas costas e deu uma calorosa boas-vindas à ex-jogadora de futebol dos EUA Ali Krieger, que se aposentou, no palco. Krieger, uma ex-jogadora da seleção nacional que acumulou mais de cem jogos, conquistou o título da NWSL com o Gotham FC em sua última temporada ativa.

"Lembro-me de momentos da minha carreira em que o futebol feminino era pouco coberto e sem apoio", ela compartilhou. "Nossas conquistas desde então foram incríveis: de nossos começos a nos tornarmos campeãs.

"Gotham e a NWSL experimentaram um crescimento impressionante, com mais torcedores, maior engajamento e reconhecimento maior. No entanto, é importante lembrar que nossa missão ainda não está completa. Cada vez que pisamos no campo, pensamos nas meninas que aspiram a ter carreiras no esporte. Este triunfo não é apenas sobre títulos ou troféus – é sobre abrir caminho para elas.

"Ser a primeira é histórico, mas ainda mais importante é garantir que não sejamos as últimas."

O Gotham FC foi fundado em 2007 como Jersey Sky Blue. Foi transformado em Sky Blue FC em 2008 e participou da liga semi-profissional W-League da United Soccer Leagues. Conquistou o primeiro campeonato da Women's Professional Soccer em 2009 e foi um dos membros fundadores da NWSL em 2013. Adotou seu nome atual em 2021.

O Gotham FC conquistou seu primeiro campeonato da NWSL em novembro do ano passado, superando o OL Reign por 2 a 1 na final.

A equipe está atualmente em terceiro lugar na tabela da liga e garantiu uma vaga nos playoffs de 2024 com uma vitória por um gol contra o Utah Royals no domingo.

