Gothaer: alegadamente, sexta-feira, considerada infeliz, resulta em menos danos em comparação com outros dias

No ano de 2023, os incidentes de dano mais frequentemente relatados ocorriam às quintas-feiras, com uma média diária de 424 ocorrências. No entanto, na metade de 2024, esse padrão mal mudou.

Surpreendentemente, as segundas-feiras assumiram a liderança. De acordo com Meggie Oppermann, da Gothaer, "As segundas-feiras em 2024 registraram aproximadamente 200 ocorrências a mais de danos em média em comparação às sextas-feiras."

Ela aconselha cautela no início da semana. A próxima sexta-feira 13 deste ano cairá em dezembro.

Diante dessa nova tendência, as segundas-feiras tornaram-se mais propensas a apresentar um maior número de incidentes relatados de danos. Além disso, a próxima sexta-feira 13 em dezembro pode não ser tão arriscada quanto é frequentemente percebida, já que sua ocorrência em um dia da semana menos prejudicial pode torná-la potencialmente menos suscetível a incidentes.

Leia também: