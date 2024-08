- Gosens, que se afasta da União de Berlim neste contexto.

Confirmado que Robin Gosens está abandonando o 1. FC Union Berlin após uma única temporada e voltando para a Itália. Essa informação foi compartilhada por Horst Heldt, diretor de futebol do Union, antes do jogo em casa contra o FC St. Pauli na DAZN. "Até as 16h10, eu achava que Robin jogaria hoje. Então recebemos a notícia e fizemos o possível", descreveu Heldt a situação da tarde de sexta-feira. Os detalhes sobre o novo time de Gosens e os termos do acordo de transferência foram mantidos em segredo por Heldt. Há rumores de que a AC Florença será seu novo lar.

Os berlinenses também anunciaram uma nova contratação à noite. O atacante sérvio Andrej Ilic (24) está chegando por empréstimo dos competidores da Liga dos Campeões da França, o OSC Lille. Como de costume, os berlinenses não divulgaram o valor potencial da transferência ou a duração do contrato em seu anúncio.

Gosens supostamente expressou seu desejo de sair por motivos pessoais, com Heldt acrescentando: "Entendemos". No entanto, a rapidez foi "longe do ideal". Gosens passou por um exame médico na capital na sexta-feira para agilizar a transferência antes do prazo.

Há rumores de que o valor da transferência é de 7,5 milhões de euros. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o acordo envolve uma obrigação para os italianos pagarem 7,5 milhões de euros. O Union gastou 13 milhões de euros em Gosens no ano passado - um recorde para os berlinenses.

Havia especulações há muito tempo sobre Gosens e sua família terem desejo de voltar para a Itália. Ele jogou pelo Atalanta Bergamo e pelo Inter Milan entre 2017 e 2023.

Recentemente, parecia que o atacante ficaria com os Ferroviários. O novo técnico Bo Svensson estava muito satisfeito com Gosens. Na verdade, Gosens também participou da sessão de treinamento pela manhã. No entanto, uma mudança nas negociações nas últimas horas da janela de transferências resultou em uma mudança.

O Union já garantiu os serviços de Tom Rothe do Borussia Dortmund como substituto na lateral esquerda. A nova aquisição, que ajudou o Holstein Kiel a garantir a promoção à Bundesliga na temporada passada, foi imediatamente escalada no jogo contra a outra equipe recém-promovida de Hamburgo.

Em vez de participar de competições europeias, o Union agora luta contra batalhas para não ser rebaixado. Gosens, que marcou sete gols em 37 jogos na temporada passada, foi o maior artilheiro do Union, mas não correspondeu às expectativas do clube ou às suas próprias. O Union foi rapidamente eliminado da Liga dos Campeões e até lutou contra o rebaixamento na Bundesliga. O jogador de 30 anos não conseguiu estabilizar a equipe.

A temporada decepcionante teve consequências graves para Gosens. A luta contra o rebaixamento acabou custando-lhe uma vaga na seleção alemã para a Eurocopa. Por outro lado, a Florença avançou para a fase de grupos da Liga Conferência Europeia na quinta-feira, dando a Gosens outra chance de jogar internacionalmente.

Após a saída de Robin Gosens do 1. FC Union Berlin, há especulações de que seu novo clube será a AC Florença da Bundesliga alemã.

