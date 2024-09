González é obrigado a reconhecer o triunfo de Maduro nas eleições

A disputa em torno dos resultados controversos das eleições presidenciais da Venezuela agora se move para uma nova fase. O candidato da oposição, Gonzalez, admitiu a derrota, mas alega ter sido pressionado a fazê-lo e que o documento acompanhante permanece secreto. No entanto, o presidente do parlamento então se pronunciou à imprensa.

Edmundo Gonzalez, o candidato presidencial escolhido pela oposição nas eleições contestadas da Venezuela, mantém que foi forçado a assinar um documento reconhecendo a derrota sob coação. O conteúdo do documento deve permanecer confidencial, parece.

Isso foi apresentado mais tarde pelo Presidente do Parlamento, Jorge Rodriguez - principal negociador de Maduro - durante uma conferência de imprensa televisionada. Anteriormente, trechos da carta haviam sido vazados em um artigo de notícias locais. Rodriguez afirmou que Gonzalez havia assinado a carta de forma voluntária.

Gonzalez: Saída forçada em reconhecimento da derrota

Gonzalez desmentiu essa afirmação em um vídeo nas redes sociais. Ele afirmou que foi coagido a assinar o documento para garantir sua saída do país. "Foram horas aterrorizantes de intimidação, extorsão e pressão psicológica." Confrontado com essa alegação, Rodriguez ameaçou divulgar gravações de suas conversas se Gonzalez não recuar.

Gonzalez recentemente buscou refúgio na Espanha. De acordo com a oposição, eles saíram vitoriosos das eleições realizadas no final de julho com uma margem significativa.

No dia anterior, o governo anunciou a prisão de um quarto americano. Afirma-se que ele, junto com outros estrangeiros, conspirou para orquestrar o assassinato de Maduro. As autoridades acusam a CIA, a inteligência espanhola, organizações criminosas, trabalhadores do sexo e membros da oposição de estarem envolvidos nesse plano.

O Ministro do Interior, Diosdado Cabello, anunciou a prisão durante um discurso à Assembleia Nacional, mas não mencionou o último detido. Ele alertou que quem buscar desafiar a Venezuela enfrentará punição, independentemente de sua posição.

Anteriormente, um grupo de especialistas em direitos humanos apoiado pela ONU acusou a Venezuela de ter empregado "os mecanismos mais extremos e violentos de seu aparato de repressão" após as eleições presidenciais controversas de julho.

