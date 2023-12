Golfista profissional tem os tacos roubados... faz 63 tacadas com um conjunto emprestado e qualifica-se para o Tour

Apenas no seu terceiro ano como jogador de golfe profissional, o jogador de 25 anos deveria jogar a ronda final da notoriamente difícil escola de qualificação do Web.com Tour no domingo.

O seu desempenho determinaria quantas - se algumas - partidas ele teria na próxima temporada do Web.com Tour, o circuito de desenvolvimento do PGA Tour.

Em pânico por estar sem as suas armas de confiança, ele recorreu às redes sociais.

"Dou-vos 5.000 dólares em dinheiro sem fazer perguntas", publicou um Blick desesperado no Instagram.

Hospedado em um Airbnb alugado no Arizona, Blick estava preparando o café da manhã no domingo de manhã quando percebeu que a porta da garagem havia sido aberta e seus clubes haviam sumido.

À entrada para a quarta ronda, Blick estava empatado em 74º lugar com 10 abaixo do par, a quatro pancadas de um top-40 que lhe garantiria oito partidas no Tour.

"Passei por uma montanha russa de emoções durante cerca de cinco minutos", disse Blick ao GolfChannel.com. "Estava a passar-me, mas tive de me recompor."

Graças à gentileza dos que o rodeavam - e a alguns ferros de reserva da loja do clube - o californiano conseguiu montar um conjunto improvisado para o seu tee off das 10h39.

Não é de surpreender que tenha tido dificuldades no início, mas o que se seguiu foi um choque para toda a gente, sobretudo para o próprio Blick.

Acabou por fazer 63 pancadas, a sua ronda mais baixa do torneio, e subiu 49 lugares na tabela de classificação para terminar empatado em 25º lugar.

Isto significou que Blick garantiu o seu lugar nos primeiros oito torneios do Web.com Tour do próximo ano, o primeiro dos quais em janeiro, no The Bahamas Great Exuma Classic.

"Foi uma mentalidade de ataque o dia todo", disse Blick ao GolfChannel.com. "Bater más pancadas era aceitável, quase como, meu, tenho um conjunto incompatível.

"Não se espera de mim que dê boas tacadas. De uma forma estranha, isso foi reconfortante."

No entanto, ainda não se sabe se Blick decidiu ou não manter o seu conjunto de tacos desalinhados.

