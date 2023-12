Destaques da história

Golfe de velocidade: britânico estabelece novo recorde mundial do Guinness

Britânico bate recorde mundial de longa data

Jeffs completou o buraco de 500 jardas em 1:50,6 segundos

Os jogadores de golfe de velocidade completam 18 buracos em cerca de 90 minutos

O britânico Jeffs é o novo detentor do recorde mundial do "buraco de golfe mais rápido", depois de ter completado um buraco de 500 jardas em apenas um minuto e 50,6 segundos.

O recorde do professor de educação física de 31 anos foi estabelecido no Tiverton Golf Club do Reino Unido em agosto passado e foi recentemente ratificado pelo Guinness World Records.

O seu tempo supera a marca de um minuto e 52 segundos estabelecida pelo também britânico Phil Naylor em 2005.

"Provavelmente passei quatro meses a trabalhar no meu sprint", disse Jeffs à CNN. "Quando tentei pela primeira vez (bater o recorde), aproximei-me bastante e pensei que seria fácil."

A regra para a tentativa de recorde, de acordo com o Guinness World Records, é que o buraco deve ter pelo menos 500 metros de comprimento. O relógio começa no momento em que a bola é batida pela primeira vez e pára quando ela cai no buraco. O golfista pode ir num carrinho, mas tem de terminar o buraco com tantos tacos como começou.

Jeffs optou por fazer um sprint entre as tacadas em vez de andar de carro, mas no dia da tentativa de recorde quase ficou sem puff.

"Só fiz três tentativas", explica. "As duas primeiras falharam porque fui um pouco duro demais."

O jogador de nove handicap tinha apenas o suficiente no tanque para uma última tentativa, precisando de três tacadas para chegar ao green antes de parar o relógio com o mais simples dos tap-ins, depois de o seu primeiro putt ter ficado a milímetros do buraco.

Quando a notícia foi recebida, Jeffs caiu de joelhos, exausto de alegria, antes de ser inundado por pessoas que o cumprimentavam, incluindo a sua mulher Kelly, que tinha estado a segurar a bandeira.

O novo marco significa que os golfistas britânicos detêm agora os recordes mundiais individuais e por equipas.

Em outubro passado, os profissionais do European Tour Ian Poulter, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Matthew Southgate registaram um tempo de 32,70 segundos no Regnum Carya Golf & Spa Resort, em Belek Antalya, na Turquia.

Manter-se "em forma e saudável

Jeffs é um entusiasta do speed golf - uma versão acelerada do jogo em que os jogadores completam 18 buracos em cerca de 80-90 minutos.

O pai de duas crianças espera que o seu novo recorde inspire as suas filhas e encoraje mais pessoas a praticar este desporto.

"Sinto que o speed golf pode melhorar o golfe das pessoas e também mantê-las em forma e saudáveis", afirmou.

"Quero deixar um legado às minhas filhas e também quero que as pessoas reconheçam o British SpeedGolf. O desporto está a crescer cada vez mais e há muitos golfistas em forma que se podem envolver."

Fonte: edition.cnn.com