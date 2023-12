Golden State Warriors superam a expulsão de Draymond Green e vencem o Memphis Grizzlies por 117-116

Os Warriors tiveram de jogar toda a segunda parte sem Green, depois de este ter sido expulso por uma falta flagrante dois - descrita no livro de regras da NBA como um contacto considerado "desnecessário e excessivo" - pouco antes do intervalo.

Quando o pivot dos Grizzlies, Brandon Clarke, se preparava para fazer um afundanço, numa aparente tentativa de bloquear a bola, o braço de Green entrou em contacto com a cabeça de Clarke, que se baixou e agarrou a camisola do jogador.

Green disse que a sua "mão ficou presa na camisola (de Clarke)", mas mesmo assim foi expulso após uma revisão oficial.

O chefe da equipa de arbitragem, Kane Fitzgerald, explicou o motivo pelo qual a falta foi considerada flagrante dois em vez de flagrante um - o que não teria levado a uma expulsão - depois do jogo.

"A primeira parte foi o vento e o contacto significativo com a cara, e depois o puxão da camisola para baixo e o lançamento para o chão de um jogador vulnerável no ar tornaram-no desnecessário e excessivo. Foi isso que levou à penalidade de falta flagrante dois", disse Fitzgerald no relatório do grupo.

Na ausência de Green e com o armador Steph Curry em apuros por falta, os Warriors contaram com o armador Jordan Poole, do terceiro ano, para marcar pontos.

Poole, que está a viver uma temporada de sucesso, marcou 31 pontos, além de nove assistências e oito ressaltos, enquanto Curry somou 24 pontos.

Nos momentos finais do jogo, Klay Thompson acertou um arremesso de três pontos para colocar os Warriors à frente, mas errou dois lances livres para manter o Memphis no alcance.

Mas os Grizzlies não puderam aproveitar a vantagem, pois Ja Morant falhou um lançamento contestado e corrido no final do tempo, dando aos Warriors a vitória no Jogo 1 da série melhor de sete dos playoffs.

"Este é um jogo importante para vencer, especialmente com [Green] saindo mais cedo", disse Poole. "É preciso encontrar a garra e a determinação, e se esforçar e se fixar ofensivamente e defensivamente. Ele é uma parte muito importante da nossa equipa... Fomos capazes de preencher a energia que ele tem".

Em Memphis, Morant liderou a equipa com um quase triplo-duplo de 34 pontos, nove ressaltos e 10 assistências, enquanto Jaren Jackson Jr. somou 33 pontos e 10 ressaltos.

Mas foi aquele lançamento falhado na campainha que acabou por decidir o resultado do jogo.

"Errei um arremesso que normalmente faço o tempo todo", disse Morant.

As duas equipas defrontam-se para o Jogo 2 na terça-feira em Memphis.

