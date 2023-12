Golden State Warriors distanciam-se do investidor da equipa que afirmou: "Ninguém se preocupa com o que está a acontecer aos uigures

Palihapitiya fez o comentário no "All-in Podcast", no sábado, depois de o co-apresentador Jason Calacanis ter falado da posição "muito forte" do Presidente dos EUA, Joe Biden, sobre as alegadas violações dos direitos humanos da minoria uigur na China.

"Ninguém quer saber o que está a acontecer aos Uigures, ok? Tu falas nisso porque te preocupas mesmo, e acho que é bom que te preocupes, o resto de nós não se preocupa", disse Palihapitiya, enquanto Calacanis reagia com surpresa.

"Estou apenas a dizer-vos... uma verdade muito dura e feia. De todas as coisas com que me preocupo, sim, está abaixo da minha linha".

O co-apresentador David Sacks disse que as pessoas comuns se importariam quando o assunto lhes fosse apresentado, mas Palihapitiya continuou: "Preocupo-me com o facto de a nossa economia poder mudar de rumo se a China invadir Taiwan... Preocupo-me com as alterações climáticas ... Preocupo-me com as infra-estruturas de saúde decrépitas e incapacitantes dos Estados Unidos.

Mas se me perguntarem: "Será que me preocupo com um segmento de uma classe de pessoas noutro país? Só quando conseguirmos cuidar de nós próprios é que lhes darei prioridade".

O investidor bilionário de 45 anos disse ainda que o conceito de defesa dos direitos humanos a nível mundial é uma "crença de luxo".

"Não fazemos o suficiente internamente para expressar essa visão de forma real e tangível", disse ele. "Por isso, até limparmos a nossa própria casa, a ideia de sairmos das nossas fronteiras (...) para falar do historial dos direitos humanos de outra pessoa, é deplorável."

Numa declaração à CNN, na segunda-feira, os Warriors distanciaram-se dos comentários de Palihapitiya: "Como um investidor limitado que não tem funções operacionais diárias com os Warriors, o Sr. Palihapitiya não fala em nome de nossa franquia, e suas opiniões certamente não refletem as de nossa organização".

A NBA não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

'Parece que me falta empatia'

Palihapitiya está listado como membro do conselho executivo no site dos Warriors. A CNN soube que Palihapitiya detém 2% dos Warriors.

Na sequência de uma onda de críticas nas redes sociais, Palihapitiya abordou os seus comentários no Twitter, publicando uma declaração com uma legenda que dizia, em parte "Questões importantes merecem discussões com nuances".

"Ao voltar a ouvir o podcast desta semana, reconheço que me parece que me falta empatia. Reconheço isso inteiramente. Como refugiado, a minha família fugiu de um país com o seu próprio conjunto de problemas de direitos humanos, por isso isto é algo que faz parte da minha experiência de vida.

"Para ser claro, a minha convicção é que os direitos humanos são importantes, seja na China, nos Estados Unidos ou noutro lugar. Ponto final".

Enes Kanter Freedom, jogador dos Boston Celtics, foi um dos principais críticos dos comentários de Palihapitiya sobre os uigures. Freedom mudou recentemente o seu nome de Enes Kanter. O jogador disse à CNN que o seu novo apelido vem do nome que os seus colegas de equipa lhe têm chamado.

Nos últimos meses, o veterano de 11 anos da NBA usou as mídias sociais e roupas especialmente desenhadas durante os jogos da NBA para conscientizar e criticar o tratamento dado pela China à comunidade uigur, uma minoria muçulmana no extremo oeste do país.

O Departamento de Estado dos EUA estima que cerca de dois milhões de uigures e outras minorias étnicas e religiosas tenham sido detidos em campos de internamento na região chinesa de Xinjiang desde 2017.

Antigos detidos alegam que foram sujeitos a intensa doutrinação política, trabalhos forçados, tortura e até mesmo abuso sexual. A China tem negado repetidamente as acusações de abusos dos direitos humanos no país.

A Freedom também sensibilizou para o tratamento dado pela China ao Tibete, a Taiwan e a Hong Kong e, mais recentemente, apelou a um boicote aos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim de 2022 como forma de protesto.

"Interferência externa

Os comentários de Freedom provocaram uma reação negativa na China, com os jogos dos Celtics a serem retirados pelo site chinês de streaming de vídeo Tencent e o governo a criticar os comentários de Kanter.

Com um clip dos comentários de Palihapitiya, Freedom disse no Twitter: "Quando [a NBA] diz que defendemos a justiça, não se esqueçam de que há quem venda a alma por dinheiro e negócios, como (Palihapitiya), o dono dos (Warriors), que diz: 'Ninguém quer saber do que está a acontecer aos uigures'.

"Quando os genocídios acontecem, são pessoas como esta que os deixam acontecer. Que vergonha!"

Quando questionado sobre a sua reação aos comentários de Palihapitiya, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, disse num briefing na terça-feira: "Não ouvi a informação relevante que mencionou. No entanto, o que posso dizer é que os assuntos de Xinjiang são puramente assuntos internos da China e nunca toleraremos qualquer interferência externa".

Em dezembro, um tribunal independente sediado em Londres decidiu que a China cometeu genocídio contra os uigures e outras minorias étnicas em Xinjiang, acusando os altos dirigentes chineses, incluindo o Presidente Xi Jinping, de "responsabilidade primária" pelos actos perpetrados contra grupos minoritários muçulmanos.

Uma versão anterior deste artigo indicava incorretamente a dimensão da participação de Palihapitiya nos Warriors.

Fonte: edition.cnn.com