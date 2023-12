Glen Kamara: Rangers vai apresentar queixa oficial por vaias "racistas" contra o médio

O médio finlandês alegou ter sido abusado racialmente pelo defesa do Slavia Praga, Ondřej Kúdela, em março, e Kúdela recebeu uma proibição de 10 jogos da UEFA. Como resultado, ele perdeu a oportunidade de jogar no Euro 2020 pela República Checa.

Quando o Rangers regressou a Praga para este jogo, o público começou a vaiar ruidosamente quando os jogadores negros, em particular Kamara, tocavam na bola.

O Estádio Letna, do Sparta, deveria ter sido fechado aos adeptos para este jogo, depois de a UEFA ter sancionado o clube quando os adeptos dirigiram cânticos racistas a Aurelien Tchouameni, do Mónaco.

No entanto, a UEFA autorizou mais de 10.000 crianças a assistir ao jogo de quinta-feira, com alguns adultos a acompanhá-las.

O jogador de 25 anos foi expulso aos 74 minutos do segundo tempo.

Gerrard disse depois do jogo que - embora não tenha ouvido as vaias durante o jogo quando Kamara tocou na bola - não ficou "surpreendido".

"Se for esse o caso e essa for a verdade, é obviamente muito dececionante. Mas não estou surpreendido porque estamos a jogar à porta fechada, aparentemente, por uma razão e não é a primeira vez que há problemas neste lugar", disse Gerrard à BT Sport.

O antigo jogador do Liverpool e da seleção inglesa disse ainda que os organismos que regem o futebol precisam de fazer mais para combater o racismo e a discriminação.

"Os poderes constituídos não fazem o suficiente. Esta noite, o castigo era para ser uma multa e à porta fechada, onde não se joga à frente de ninguém", disse.

"Está bem, há crianças no jogo e crianças, eu compreendo isso, mas a casa está quase cheia, por isso não estão a ser castigados por jogarem um jogo à porta fechada. Não foi por isso que perdemos o jogo, mas a minha opinião é que, se é para multar e castigar alguém, que se aplique o castigo total. Estádio vazio, multa e muito mais".

Gerrard confirmou na sua conferência de imprensa de sexta-feira que tinha visto as imagens e que o Rangers vai escrever à UEFA a apresentar queixa.

"Estou plenamente consciente agora que vi o jogo com o áudio ligado. Estou surpreendido por não me ter apercebido disso durante o jogo. Falei com Glen Kamara. Essa conversa permanecerá privada. O Glen está bem... tenho a certeza de que está desiludido, tal como eu", explicou.

"Agora, penso que é altura de as autoridades e o clube intervirem e tirarem isso da nossa cabeça para nos podermos concentrar no jogo de domingo... Estas coisas continuam a surgir com demasiada frequência e, infelizmente, os castigos não são suficientes.

"Disseram-me que o Rangers vai abordar o assunto com a UEFA. Penso que isso já aconteceu. As rodas já estão em movimento. Vou certamente fazer força na minha direção para garantir que assim seja."

O Sparta de Praga respondeu às alegações de racismo com uma declaração forte intitulada: "Parem de abusar das nossas crianças!"

"É absolutamente inacreditável que, depois de um jogo, tenhamos de ver crianças inocentes a serem atacadas e a enfrentar acusações infundadas de racismo. Insultar as crianças na Internet e nos meios de comunicação social é inaceitável, desesperado e ridículo", afirmou.

"Estamos a assistir a declarações xenófobas sem precedentes contra a República Checa, os seus cidadãos e até mesmo as suas crianças nas redes sociais", continuou. "Está a descrever incorretamente o comportamento das crianças, arrogando-se o direito de julgar a expressão das emoções de crianças de seis anos que não fazem ideia do que é o racismo. É uma impertinência".

A CNN contactou a UEFA para obter comentários.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Checa, Jakub Kulhanek, afirmou no Twitter que iria falar com o embaixador britânico sobre a situação.

"Já chega! Os insultos nojentos a crianças checas nos meios de comunicação social e na Internet não têm lugar no futebol e, definitivamente, não têm lugar nas boas relações entre [o Reino Unido e a República Checa]. Convocarei o embaixador britânico na segunda-feira para discutir a situação".

Aamer Anwar, advogado de Kamara, criticou o Sparta Praga, afirmando em declarações à Sky Sports News: "Quando soube do encerramento do estádio do Sparta Praga, esperava que Glen e outros jogadores negros não tivessem de suportar abusos ou racismo e pudessem continuar a jogar futebol.

"Mas esta noite deveria ser uma vergonha para a equipa checa que, apesar de os seus adeptos terem sido proibidos de entrar, não fez grande diferença o facto de o estádio estar cheio com 10.000 crianças em idade escolar.

"Uma grande parte dessas crianças vaiou cada toque de Glen na bola, bem como todos os outros jogadores negros do Rangers. Esta noite mostra mais uma vez que Praga tem um grave problema de racismo e, como sempre, a UEFA não está presente.

"Glen e os jogadores do Rangers mostraram toda a sua classe, mas nenhum jogador deveria ter de enfrentar isto no seu trabalho e no palco europeu."

Aleks Klosok contribuiu para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com