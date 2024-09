- Gerenciando o caos: as estratégias de Blake Lively para navegar na turbulência e no transtorno

Estratégia promocional equivocada, resultado infeliz. Essa é uma avaliação justa da recente estratégia promocional do último filme de Blake Lively, "Era uma Vez em Hollywood". Muitos espectadores criticaram Lively e seu marido, Ryan Reynolds, por parecer minimizar o tema sério de violência doméstica através do uso de presentes sentimentais e ideias românticas, além de sugestões de refeições e promoção de sua marca pessoal. Após a maioria das reações negativas, Lively está agora se pronunciando publicamente sobre as acusações pela primeira vez.

De acordo com uma fonte próxima a Lively, compartilhada com a "Revista People", Lively ficou surpresa com a enxurrada de reações negativas e drama. Sua intenção era destacar relacionamentos tóxicos e violência doméstica, com o objetivo de empoderar outras mulheres. No entanto, a reação a deixou se sentindo descontrolada e extremamente exposta, deixando-a "extremamente vulnerável e inquieta". Como resultado, sua atividade nas redes sociais tem sido discreta recentemente.

Blake Lively tem defensores

Apesar da reação negativa, Lively não parece estar recuando. Uma fonte interna afirma que Lively já começou a trabalhar em novos projetos, animada com os trabalhos em andamento. Além disso, Lively pode contar com o apoio de vários colegas, incluindo seu colega de elenco Brandon Sklenar. Sklenar, que interpreta o amigo de infância de Lively no filme, afirma que atacar mulheres que deram seu coração à produção do filme devido à sua forte crença na mensagem parece disruptivo e desvia do cerne do filme.

Além disso, Lively pode contar com o apoio da amiga Taylor Swift, que, embora não esteja publicamente defendendo o filme, parece apoiar Lively em particular. De acordo com a "Revista Life&Style", uma fonte interna relata que Swift entra em contato com Lively com frequência e lhe envia mensagens de incentivo, dizendo-lhe para não deixar que a negatividade a abale, já que é normal enfrentar tais incidentes com uma influência significativa.

Outros atores e atrizes expressaram solidariedade a Blake Lively durante este período controverso. Por exemplo, Jennifer Aniston manifestou seu apoio, afirmando que as intenções de Lively eram nobres e não devem ser julgadas apenas pela estratégia promocional.

Além disso, o elenco e a equipe do filme de Lively se uniram para apoiá-la, criando uma união que destaca seu propósito compartilhado de abordar o assunto sério da violência doméstica através de seu trabalho.

