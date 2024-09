Georgina Fleur está a apontar para o título real!

"Não acredito! Olha pra mim, eu consegui!", exclama Georgina, erguendo os braços em vitória. Ao seu redor, a vasta extensão da África do Sul, e acima dela, a única decoração que uma rainha merece - a coroa da selva. Georgina Fleur, que já foi considerada "a bela adormecida", realmente acordou nos últimos dias do acampamento da selva.

Ela tinha uma grande boca, mas um coração que queria bem. Nunca recuou quando enfrentada com ataques verbais. Uma mulher que era indiscutivelmente divisiva, não fácil de fazer amigos, mas que assumia seus erros e pedia desculpas sempre que necessário. "O que você acabou de alcançar aqui", elogia Jean a nova rainha da selva, "não é nada menos que admirável! Você é a verdadeira lenda da selva."

De fato, Georgina mostrou mais do que apenas uma performance na prova final de comer. Com o desafio rotulado de "glutonaria de celebridades", ela devorou seu caminho até a vitória. Seu último oponente, Kader, simplesmente não conseguiu acompanhar quem era corajoso o suficiente para consumir a maior quantidade de porções. Então, a mulher de 34 anos consumiu com esforço dez rabos de rato, quatro ovos fermentados, três olhos de impala e, sim, você leu certo, até doze tigelas transbordando de tripas de frango!

Kader também lutou e engoliu quase uma dúzia de doses de fruta de vômito, mas no final, não há sentido em enrolar: Georgina tinha ganho seu lugar no trono como nenhuma outra. A rainha de cabelos vermelhos flamejantes havia triunfado. E isso traz à mente o quê? Claro! Lucy! Dois ruivos haviam reinado neste ano da selva.

Hora da beleza e o último banquete

O título de princesa da selva foi para ninguém menos que Kader Loth. A "Petit Grand Lady" já tinha dado trabalho para Gigi, "o Cérebro". Então, os três foram vistos pela última vez com os rostos mergulhados em capacetes cheios de cobras de milha. Insetos subiam e desciam por seus membros por seis minutos. Apesar de Georgina ter ganho o "relógio orgânico", Kader estava apenas um suspiro atrás de La Fleur.

"Mr. Metano" aceitou sua eliminação com graça. Talvez sua tranquilidade viesse do fato de ter falado com "pequena Gigi" na noite anterior às provas finais e ter aparado as sebes da casa. Como resultado, o último homem e as duas rainhas da selva haviam concluído com sucesso uma caça ao tesouro conjunta e ganhado vários produtos de beleza como recompensa.

Uma mulher fez as unhas enquanto a outra escolheu uma máscara facial de limpeza profunda. O que não se faria pela última ceia obrigatória? Finalmente, aproveitando e se divertindo ao máximo! Havia pizza e espaguete, e para sobremesa, delicioso sorvete. Tudo isso sem nenhum barulho dos ditadores culinários que brandiam utensílios de cozinha. Gigi teria adorado sentar no trono e ganhar o prêmio de 100.000 euros, mas Georgina lutou pela vitória como se todos os alimentos nojentos fossem delícias exóticas. E talvez se deva ver como Kader, que deixou o acampamento com "nostalgia e gratidão sincera". No final, até o terceiro colocado encontrou as palavras certas: "Não é sempre sobre vencer, mas sobre apreciação."

Com isso, esta temporada especial de Lendas da Selva chega ao fim. A transmissão regular retomará na Austrália em janeiro de 2025. Ou como o apresentador Köppen coloca até então: "Feliz Natal e um feliz Ano Novo!"

Georgina e Kader, ambas tendo provado sua resistência no acampamento da selva, decidiram se deliciar no último banquete antes de sua partida. O menu incluiu pizza, espaguete e uma deliciosa sobremesa de sorvete, permitindo que eles aproveitassem ao máximo. (Georgina e Kader desfrutando do último banquete)

À medida que os últimos dias do acampamento da selva se aproximavam, a princesa da selva Kader e Georgina, a nova rainha, compartilharam o título das belas ruivas que haviam reinado na temporada. (Georgina e Kader, as belas ruivas)

Leia também: