Georgia Oboh: A primeira jogadora nigeriana do Ladies European Tour

"Ver alguém parecido comigo a jogar a um nível tão elevado e que ainda o faz agora foi bastante inspirador", disse à CNN Sport.

"Para Naomi Osaka, ela faz parte da nova geração de estrelas do ténis e de atletas de alto nível. Estou muito ligada a ela, no sentido em que estamos a tentar ultrapassar todas as barreiras em todos os desportos".

Tal como Williams e Osaka, Oboh foi uma adolescente prodígio.

Com apenas 17 anos, Oboh conseguiu o seu lugar no Ladies European Tour (LET) e tornou-se a primeira nigeriana a qualificar-se para o circuito.

Agora, quer qualificar-se para os Jogos Olímpicos e tornar-se a melhor golfista do mundo.

"Ser a número 1 do mundo é um objetivo a longo prazo", disse. "Penso que, a curto prazo, o meu objetivo seria jogar um ou dois majors ainda este ano, melhorar a minha classificação e, eventualmente, jogar no LPGA Tour."

LER: Nelly Korda "feliz por se ter juntado" ao pai, antigo tenista profissional, como campeã de grandes torneios após a vitória no Women's PGA Championship

Caminho para o topo

Georgia nasceu na cidade de Manchester, no norte de Inglaterra, e os seus pais tiveram um papel fundamental no facto de ela ter começado a jogar golfe desde muito cedo.

O pai foi apresentado ao jogo pela avó. Depois, a sua mulher começou a jogar e não demorou muito até que Georgia, com seis anos, empunhasse o seu primeiro taco de golfe.

Ela mudou-se, jogando em diferentes clubes de golfe e adquirindo novas competências e experiências, o que, segundo ela, a ajudou muito na sua jornada para se tornar uma profissional.

"Acabei por competir com raparigas e rapazes", recorda a jovem de 20 anos.

"Acabei por começar a jogar no US Kids European Championship e depois no US Kids World Championship, que ganhei aos 14 anos, e depois joguei a maior parte do meu golfe júnior, para ser honesta, na América.

"Por isso, passei muitos dos meus Verões e Invernos no estrangeiro. Gosto de pensar que tive uma vasta experiência a jogar golfe em diferentes países e em diferentes condições climatéricas."

A última aparição de Oboh como jogadora de golfe amadora ocorreu aos 17 anos, quando viajou para Buenos Aires, na Argentina, para os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, terminando empatada na 22ª posição.

Depois de uma carreira júnior bem sucedida, na qual ganhou vários troféus, Oboh entrou na escola de qualificação para o LET. Depois de passar a pré-qualificação, teve uma espera nervosa no último dia do evento real para ganhar o seu cartão profissional.

"No último buraco, tinha um putt par que me teria colocado no fio da navalha", recorda.

"Fiz aquele putt final e depois foi uma espécie de jogo de espera para ver se passava o corte ou não. Foi preciso esperar pelas últimas tacadas de alguns dos outros jogadores, mas, no final do dia, consegui passar o corte e obter o meu cartão."

Oboh tornou-se profissional em novembro de 2018 e agora espera aparecer em um ou dois majors este ano, bem como "melhorar meu status e construir minhas bases".

LER: A golfista que admite que é "estranho" pensar que é uma grande vencedora

Fazer crescer o jogo

O LET descreve-se a si próprio como uma "associação diversificada e multicultural de 316 golfistas profissionais que representam 36 países", mas tem havido apelos por parte de jogadores do circuito, como Inci Mehmet, para que sejam criados mais programas para aumentar a diversidade no golfe.

"A minha principal preocupação era jogar o melhor que pudesse", disse Oboh ao refletir sobre a questão da diversidade no golfe. "Já estive em países de todo o mundo. Mas não tento deixar que coisas como a cor da minha pele ou o meu género me impeçam de chegar onde preciso ou quero estar."

Embora o golfe faça parte da cultura em muitos cantos do mundo, em África - fora da África do Sul - ainda é um desporto novo no continente.

A África do Sul produziu talentos de sucesso, como os grandes vencedores Ernie Els, Gary Player, Retief Goosen, Charl Schwartzel e Louis Oostuizen, no lado masculino, e Sally Little, no lado feminino.

Mas devido à falta de "investimento e desenvolvimento" nos escalões de juniores de golfe, outros países africanos não têm conseguido produzir golfistas do mesmo calibre.

Oboh tinha a possibilidade de representar o Reino Unido, mas escolheu a Nigéria devido à sua ligação ao seu património. Ela diz que o seu campo de eleição é o Ikoyi Club 1938 em Lagos, a capital comercial da Nigéria, e que já ganhou vários prémios no país. Chegou mesmo a ganhar o seu primeiro torneio profissional na sua estreia profissional, no Open da Costa do Marfim.

Sendo a primeira nigeriana a jogar no LET, Oboh está consciente de que o facto de ter chegado ao Tour é "um feito".

Mas espera que possa ser um exemplo para os outros, em vez de ser um flash na panela para o golfe nigeriano.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"Não quero ser a última nigeriana. Temos algumas raparigas nas asas, a prepararem-se dentro de cinco a sete anos", disse.

"Espero que até lá a história seja diferente. Mas só o facto de conseguir ser membro do Tour já é, por si só, um feito. E não me vejo como a primeira a fazer isto ou aquilo. Sim, vou incluí-lo na lista de conquistas, mas estabeleci os meus objectivos para a próxima geração."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com