George R.R. Martin está a trabalhar em três séries animadas de "Game of Thrones

Numa publicação no seu blogue durante o fim de semana, oautor de "Game of Thrones" partilhou que está a trabalhar em três projectos de animação baseados nesse franchise extremamente popular.

Martin escreveu: "Há tanta coisa na televisão hoje em dia, na era do streaming, que é difícil acompanhar". "É sempre uma alegria tropeçar num programa que nunca se viu antes, um grande programa que nos surpreende, que nos prende com as garras e não nos larga".

O realizador referiu que a série de animação da Netflix, "Blue Eye Samurai", é uma dessas séries, o que levou à revelação dos seus próprios programas de animação em desenvolvimento.

"Por acaso, eu e a HBO temos os nossos próprios projectos de animação, passados no mundo de UMA CANÇÃO DE GELO E FOGO. Nenhum deles foi aprovado ainda, mas acho que estamos perto de dar o próximo passo com alguns deles", escreveu Martin. "Quando esta última ronda de desenvolvimento começou, há alguns anos, tínhamos quatro ideias para programas de animação, com alguns grandes talentos associados. Salas de guionistas e cimeiras, esboços e guiões seguiram-se a seu tempo... mas, infelizmente, dois dos projectos originais foram posteriormente arquivados."

A HBO é propriedade da empresa-mãe da CNN.

De acordo com Martin, a prequela de "House of the Dragon", "Nine Voyages", anunciada anteriormente, será agora animada.

"Nine Voyages" contará a história da serpente do mar Corlys Velaryon, interpretada em "House of the Dragon" por Steve Toussaint.

"As restrições orçamentais teriam provavelmente tornado uma versão live action proibitivamente dispendiosa, uma vez que metade da série se passa no mar e a necessidade de criar um porto diferente todas as semanas, de Driftmark a Lys, às Ilhas Basilisk, a Volantis, a Qarth e... bem, sem parar", escreveu Martin. "Há um mundo inteiro lá fora. E temos muito mais hipóteses de o mostrar com animação. Por isso, temos agora três projectos de animação em curso."

Embora Marton tenha esperança de que os projectos cheguem aos ecrãs, também escreveu que "nada é certo em Hollywood".

Uma coisa é certa: a segunda temporada de "House of the Dragon" vai estrear este verão.

