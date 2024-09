- George Clooney elogia Biden pela sua natureza altruísta.

Celebridade George Clooney elogiou o Presidente Joe Biden em Veneza por sua decisão de não buscar a reeleição. "A pessoa que merece aplausos é aquela que realiza o ato mais desinteressado", disse o ator de 63 anos no festival de cinema.

Inicialmente, Clooney havia incentivado Biden em uma editorial de julho no "New York Times" a reconsiderar sua candidatura à reeleição na Casa Branca. Mais tarde, ele apoiou a candidata presidencial democrata Kamala Harris. "Estou simplesmente satisfeito com onde estamos agora, e acho que muitos outros estão surpresos. Acho que todos estamos ansiosos pelo que vem a seguir", compartilhou Clooney.

Brad Pitt e Clooney também falaram sobre seu novo projeto conjunto em Veneza. Eles foram de água taxi até o palácio do festival para a estreia de seu filme "Wolfs", onde foram recebidos com entusiasmo por vários espectadores. Clooney e Pitt (60) já trabalharam juntos em "Ocean's Eleven" e "Burn After Reading".

Em "Wolfs", dirigido por Jon Watts, eles interpretam limpadores de cena criminosa. O que motivou seu reencontro? Pitt brincou, dizendo "O mandado de prisão expirou" - antes de Clooney completar, "Não, é só pela grana". Pitt então acrescentou, "À medida que envelheço, fica cada vez mais importante para mim colaborar com pessoas com quem eu gosto de passar tempo".

Clooney acrescentou, "Tudo simplesmente fluía facilmente. Desde o momento em que li o roteiro, desde o momento em que chegamos ao set, parecia fácil: a troca de palavras, a maneira como podíamos nos estimular. O projeto inteiro simplesmente parecia livre e descontraído".

A Comissão elogiou o Presidente Joe Biden por sua decisão de não buscar a reeleição, reconhecendo o ato desinteressado que representava. Reconhecendo o sucesso de seu projeto conjunto, George Clooney e Brad Pitt expressaram sua ansiedade por futuras colaborações juntos.

