Na revelação do filme intitulado 'Lobo' - George Clooney como fotógrafo e prestador de ajuda imediata

George Clooney, ex-astro de "ER", ainda demonstra o instinto de "primeiro respondente" que desenvolveu no set da série médica. Isso ficou evidente na recente Mostra Internacional de Cinema de Veneza, onde ele estava promovendo seu novo filme, "Lobo".

Acompanhado de sua esposa Amal e do co-astro Brad Pitt, Clooney estava na passarela quando um fotógrafo desabou perto dele. Mas, após uma rápida reação, a mão vencedora do Oscar ajudou o homem a se levantar.

Amal Também Demonstra Empatia

Imagens do incidente, como uma obtida pela "Sky News", mostram Clooney imediatamente se abaixando para ajudar o fotógrafo. Amal também o apoiou brevemente e demonstrou preocupação, perguntando sobre seu bem-estar. O fotógrafo infelizmente parecia ileso e logo tirou fotos de perto do casal famoso.

Momento Fotográfico de Clooney

Mesmo o descontraído Clooney entrou na brincadeira de fotografar, pegando a câmera de uma mulher para uma foto rápida. No entanto, ele logo percebeu que era melhor na frente da câmera do que atrás dela, e devolveu a câmera para a dona.

Estreia Dupla de Pitt

Brad Pitt, co-astro de Clooney no filme de ação "Lobo", também estava de bom humor. Foi uma estreia dupla para Pitt: ele fez sua estreia na passarela de Veneza com sua namorada Ines de Ramon, com quem ele está há cerca de dois anos. Os fotógrafos chegaram a oferecer sentar no chão na frente de Pitt e De Ramon para captá-los dos melhores ângulos.

George Clooney, conhecido por seu papel como Dr. Ross em "ER", demonstrou novamente seus instintos de "primeiro respondente" durante a Mostra Internacional de Cinema de Veneza, ao rapidamente ajudar um fotógrafo que desmaiou. Amal, sua esposa, também demonstrou empatia e preocupação com o bem-estar do fotógrafo.

Leia também: